Teravilja koristamine põllult hilines vihmaste ilmade tõttu kolm nädalat

Mällikvere põllumajandusühistu 1200 hektarist on veel koristamata 250. See on lükanud edasi ka sügistööde alguse, mis omakorda mõjutab järgmise aasta saaki.

"No eks ta kindlasti ikka mitukümmend protsenti võtab ära. See mis me saime siin septembri algul, enne vihmaperioodi teha, see 200 hektarit, sealt on loota, oras on tärganud ja sealt tuleb. Aga teine pool, praegu külvame, millal ta tärkab, oleneb kui pikk sügis tuleb," ütles ERR-ile ühistu juhatuse liige Meelis Kaljuste.

Pajusi mail on pilt pisut parem. Aktsiaselts Pajusi ABF lõpetab viljakoristuse oma 835 hektaril ilmselt juba homme.



"Kõik talinisu läks toiduviljaks, kuigi viies ja neljas kategooria. Samas suvinisu on kõik söödavili. Lootsime, et me saame korraliku toiduvilja siit, aga kahjuks peame kõik söödaviljana müüma või oma loomadele jätma. Kvaliteediprobleem ongi selle aasta üks märksõna viljade puhul," ütles Pajusi ABF AS juhatuse liige Lembit Paal.

Kas see võib kaasa tuua ka näiteks ka leiva- ja saiatoodete kallinemise? "Eesti on avatud maailmas ikkagi väga väike teraviljatootja. Ma arvan, et leiva-saia hinda see tänavune aasta küll mitte kuidagi mõjutada ei saa," lausus Paal.