Trump: Facebook on Trumpi-vastane

"Facebook on olnud alati Trumpi-vastane. Võrgud on olnud alati Trumpi-vastased, siit ka Libauudised," säutsus USA president.

Facebook teatas hiljuti, et annab kongressile üle 3000 venelaste ostetud reklaami sisu ja muudab tulevikus poliitiliste reklaamide tegemise läbipaistvamaks.

Trump kuulutas Twitteris, et "rahvas on Trumpi poolt!" ja lisas, et "praktiliselt ükski president ei ole saavutanud esimese üheksa kuuga seda, mida meie, ja majandus kasvab mühinal".

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017