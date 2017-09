Jäärats: Euroopa jääb USA-st ja Aasiast digiarengus maha

Euroopa on muu maailmaga võrreldes kaotamas juhtrolli digiarengus ning valitsemise ja ka majanduse digitaliseerimise vajadusest peavad reedel Tallinnas kohtuvad Euroopa liikmesriikide juhid paremini aru saama, arvab riigikantselei Euroopa asjade direktor Klen Jäärats.

Loomelinnakus rajatakse Euroopa Liidu digitippkohtumise ajaks diginäitust. Juhita sõitev auto on juba kohal, seal on aga digitaliseerimise näiteid eri valdkondadest - Tartust on näiteks digitaalne nina ehk seade, mis avastab keskkonna reostust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa tööstusriikides on, mida digivaldkonnas näidata, kuid Euroopa kipub siiski maha jääma USA-st ning Aasiast.

"Kõik numbrid näitavad, et Euroopa kipub oma peamistest konkurentidest maha jääma. Lausa viiekordselt superarvutite hulgaga, mis näitab, et tööstus ei kasuta kaasaegseid andmeid. Investeeringutest tehisintellekti uuringutesse on vahed kordades," rääkis Klen Jäärats.

"Umbes pool Euroopa töötajatest ei evi digitaalses ühiskonnas elamiseks vajalikke oskusi. 100 miljonit inimest ei ole käinud internetis. Need on väga suured arvud, mis ei anna kindlust, et Euroopa seisab selle muutuse esirinnas," lisas ta.

Jäärats ütles, et aastaks 2025 peaks Euroopa astuma samme valitsemise, tööstuse, infrastruktuuri digitaliseerimiseks. Ta loodab, et tippkohtumise lõpuks on Euroopa liidrite arusaam digiarengu vajadusest parem.