Kuna metsafirma hakkas metsa välja vedama keset kõige märjemat aega, sai Listaku külas kohalik valla kasutuses olev läbisõidutee kannatada nii, et tee lõpus elav Liiva talu peremees Tõnu Hein pääses peale nädalast vangisolekut esimest korda liikuma alles selle nädala kolmapäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ikka on kaupluse juures vaja käia ja arsti juurde on vaja käia ja igal pool on vaja käia. Nädal aega vedasid seal. Muidu oli kõik sõidetav tee, me oleme kogu aeg siin sõitnud, ei ole midagi olnud, eluaeg oleme siin elanud," rääkis Hein.

Lasva vallavanema Juris Juhansoo sõnul kehtivad neil üle valla aastaringselt väikestel teedel kuni kaheksa tonni piirangud, mis tähendab, et raskemate veoste vedamiseks tuleb vallavalitsusest taotleda luba.

"Tegelikkuses need märkused on alati juures olnud, et võimalusel mitte vihmase ilma ja märjaajaga sõita. See konkreetne luba on antud lausa peaaegu kaheks kuuks välja ja siis see firma ise valib õige momendi, millal ta läheb," selgitas Juhansoo.

"Juhtuski niimoodi, et halval ajal kokkusattumus oli, et hakkasime töid tegema ja hakkas vihma sadama. Nüüd, peale vihmasadu ongi vaja materjal ära vedada, et ei läheks käes siniseks või hallitama," rääkis Ärina Timber OÜ metsatehnik Reio Redel.

Sedapuhku on tegemist positiivse looga, sest metsafirma Ärina Timber tunnistab viga ning on asunud taastama tee endist olukorda.

Kohapeal käis ka keskkonnainspektsioon, kes praeguse seisuga pole väärtemenetlust alustanud, kuna ei pääsenud metsa olukorra hindamiseks metsale ligi.

"Hea tava võiks kõigil olla metsas, et võiks eelkõige vaadata ilmastikku ja hinnata eelnevalt olukorda, kas rööpad sinna võivad tekkida ja kui hulluks olukord peale raiet jääb," kommenteeris keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo juhtivinspektor Kairi Männiste.