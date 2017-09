NATO: USA õhulöök tõi ohvreid Afganistani tsivilistide seas

Uuringud ütlevad, et Eestis juhib autot alkoholijoobes aasta jooksul 28-55 000 inimest. Arvestades et juhtimisõigus on Eestis pisut enam kui 600 000-l, on joobes juhtinud umbes kümme protsenti meie juhtidest. Kuidas teha nii, et see arv oleks väiksem? Mida teha selleks, et joobes juhte üldse liikluses ei oleks? Kas see on võimatu?