CNN: Vene mõjuagendid ostsid Facebookilt rassirahutuste teemal reklaame

CNN-i allikate teatel oli vähemalt üks 2016. aasta USA presidendivalimiste ajal Venemaa taustaga isikute poolt Facebookis ostetud reklaamidest seotud mustanahaliste aktivistide rühmitusega Black Lives Matter ning võttis geograafilist sihikule inimesed, kes elasid Missouri osariigis Fergusonis ja Marylandi osariigis Baltimore'is. Nimetatud linnades on viimastel aastatel olnud rohkelt massirahutusi, mis on seotud väidetava politseivägivalla ja rassismiga.

Otsus osta Facebookilt nende linnade elanike jaoks mõeldud sihtreklaame on üks detailsemaid näiteid, kuidas Venemaa võimuga seostatud "trollifarmid" nagu Internet Research Agency kasutasid geograafilist sihtreklaami, et USA-s poliitilist kaost tekitada, nentisid allikad CNN-ile.

Facebook on varem tunnistanud, et umbes neljandik Internet Research Agency poolt ostetud reklaamist oli geograafiliselt määratletud. Samas pole Facebook avalikult öelnud, millised piirkonnad need olid või millistele demograafilistele gruppidele need reklaamid olid suunatud.

Allikate sõnul ilmus Black Lives Matteriga seotud reklaam kuskil 2015. aasta lõpus või 2016. aasta alguses. Reklaami sisu eesmärgiks oli ühest küljest avaldada toetust rühmitusele Black Lives Matter, kuid kaudselt tundus olevat suuremaks eesmärgiks näidata rühmitust ohtlikuna Baltimore'i ja Fergusoni elanike jaoks.

CNN-ile antud ülevaated Vene-taustaga jõudude poolt tellitud reklaamidest toovad esile, kuidas ka laiemalt oli eesmärgiks tekitada USA-s poliitilisi vastasseise ning õhutada kaost, kusjuures ilmtingimata ei olnud eesmärgiks edendada mingit konkreetset kandidaati või liikumist. Ehk samaaegselt toetati nii Black Lives Matterit, relvakandmise õiguse aktiviste ning toodi esile ohtusid, mis olevat seotud sisserändega. Valimiste eel on aga üritatud jätta muljet, et lääneriikide valimisprotsessid on ebausaldusväärsed.

Facebooki enda tehtud analüüs puudutab ajavahemikku 2015. aasta juunist 2017. aasta maini.

Endine Luure Keskagentuuri (CIA) ametnik ja CNN-i julgeolekuanalüütik Steve Hall nentis, et allikate väited on kooskõlas sellega, mis on teada Venemaa soovist luua nii USA-s kui ka teistes lääneriikides poliitilist usaldamatust. "See näitab, kuivõrd täpselt nad oma sihtmärke valivad. Nad on võimalus külvama vastasseisu väga täpselt, võtma sihtmärgiks kindlaid kogukondi ning seostama neid mingite kindlate teemadega," selgitas ta.

USA luureagentuurid on nimetanud Internet Research Agency't "riiklikult rahastatud organisatsiooniks, mis blogib ja säutsub Kremli nimel".

Kreml on väited, justkui ostaks Venemaa teistes riikides toimuvate valimiste mõjutamiseks Facebookis reklaami, tagasi lükanud.

Viimasel ajal on nii Facebook, Twitter kui ka teised sotsiaalmeedia teenust pakkuvad ettevõtted pälvinud ohtralt kriitikat selle eest, et nad pole piisavalt tähelepanu pööranud mõjutustegevusele, mis nende keskkondades toimub. Tehnoloogiahiidude esindajad on kutsutud ka USA senati luurekomitee ette Venemaa mõjutustegevuse kohta tunnistusi andma.