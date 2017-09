Intervjuus ERR-i uudisteportaalile ütles Ojuland veel, et usub Keskerakonna ainuvõimu kukkumist Tallinnas pärast kohalikke valimisi ja uue valitseva koalitsiooni tekkimist. Sotsiaaldemokraate ta seal aga näha ei taha.

On kuulda olnud läbi meedia vihjeid justkui oleksite lahkumas poliitikast, kas see vastab tõele?

Jah, ma olen selle aasta alguses otsuse teinud, et ma tõmban poliitikast tagasi. Kas see jääb nüüd päris lõplikult nii, eks aeg näitab. Aga nendel valimistel ma ei kandideeri. Ja praegu ka suuremaid poliitilisi plaane järgmiseks aastaks ei tee.

Mis põhjustel selline otsus sai vastu võetud?

Eks inimesed ikka teevad elus pöördeid ja ma olen olnud ju poliitikas 25 aastat - see on väga pikk aeg. Ma olen kunagi päris noorena ka ettevõtlusega tegelenud ja praegu ma olengi selle asja juures ja selle otsuse teinud sellel aastal, et ma proovin uuesti kätt ettevõtluses. Proovin ise elus hakkama saada ja see on väga huvitav väljakutse, ei ole lihtne, ei ole kerge, aga kerget ei saagi elus ilmselt midagi olla.

Millises valdkonnas te ettevõtluses tegutsema hakkate?

Ma lõin ettevõtte juba kolm aastat tagasi, ehkki ma teda väga aktiivselt ei kasutanud. Valdkond on üldises sõnastuses ärikonsultatsioon, aga mul ka teatud valdkonnad, kuhu ma olen keskendunud ja üks nendest on ka siis Eesti e-riigi erinevate IT-lahenduste eksportimine laia maailma.

Kas te olete ka mõnevõrra pettunud, et teie erakond Rahva Ühtsuse Erakonda ei ole selline edu saatnud nagu te võib-olla ootasite?

Jah, muidugi, kolm aastat tagasi riigikogu valimiste eel langesid paljud asjaolud kokku, alates sellest, et loodi ka teisi uusi erakondi paralleelselt ja mis seal salata, eks ka meie erakond, mis sai päris lühikese ajaga kokku pandid, sinna tuli päris kirevaid inimesi, kes võib-olla otsustaval hetkel lahkusid ja me tõesti ei suutnud kolm aastat tagasi ennast niimoodi kokku võtta nagu oleks oodanud. Küll aga praegusel hetkel olen ma suhteliselt optimistlik erakonna tuleviku suhtes. Erakonnal on tänaseks kujunenud selle kolme aastaga väga tugev juhatus, meil on väga hea programm, soovitan kõigil lugeda. Ja ma arvan, et sellel erakonnal järgmistel riigikogu valimistel on tulevikku. Või kui veel võin oma arvamust avaldada, siis ma väga loodan ja usun sellesse, et peale kohalikke valimisi toimub teatud korrastumine Eesti poliitikamaastikul just paremskaalal. Ma arvan, et on põhjust erinevatel erakondadel, on see siis IRL, Vabaerakond või Rahva Ühtsuse Erakond, istuda kokku ja mõelda, kuidas edasi. See killustatus ei tule praegu kellegile kasuks. Aga veelkord - Rahva Ühtsuse Erakond, kui organisatsioon on täna päris hea tervise juures.

Aga erakonna juhtimisest ja erakonnast endast olete te ise lahkunud või lahkumas?

Ma olen endiselt erakonna juht, kuid me kavandame peale kohalikke valimisi uue juhi valimist ja see on ka üks asi, millega meie juhatus praegu tegeleb.

Ja siis te lahkute sellest erakonnast?

Ma ei pea erakonnast ilmtingimata lahkuma. See ei ole eesmärk omaette. Miski ei takista mul olla ka erakonna liige ja nõuandja ja toetajana ma jään nende inimeste juurde, kes kunagi kolm aastat tagasi tulid minu juurde.

Kuidas te näete praegu Eesti poliitilist olukorda, eriti just kohalike valimiste eel?

Väga põnevad valimised saavad olema kindlasti Tallinnas. Üle riigi kohta ma väga täpselt ei oskagi hinnangut anda, küll aga Tallinnas võib tulla suuri üllatusi ja ma arvan, et see tuleb kindlasti ka Tallinna tulevikule kasuks, kui üks väga pikalt võimul olnud ja ainuvõimul olnud erakond ei saa enam sellist toetust ja sellist mandaati ja ma usun, et see toob kindlasti linna arengule uusi tuuli ja positiivseid tuuli.

Milliseid tulemusi te prognoosite pärast kohalikke valimisi? Te arvate, et Tallinnas tuleb võimule uus koalitsioon?

Jah, see on küllaltki ette ennustatav, et see uus koalitsioon tuleb. Kes selle koalitsiooni teevad, see on omaette teema. Elu on näidanud, et isegi see erakond, kes saab valimistel kõige rohkem hääli, ei pruugi suuta koalitsiooni kokku panna. See koalitsioon võib tekkida ka erinevatest väiksematest erakondadest või valimisliitudest. Ja ma isiklikult arvan, et valimisliidud, sealhulgas ka Rahva Ühtsuse Erakonnale tuginev valimisliit Meie Tallinn on üks konkurentidest, kes võiks peale valimisi volikogus ka koalitsiooni pool olla. EKRE teeb kindlasti sellise üllatava tulemuse nagu Saksmaal tegi AfD.

Millised erakonnad on teie eelistuses, kes võiksid Tallinna volikogus tuumiku moodustada?

Mina parempoolse inimesena, konservatiivse liberaalina kindlasti ei tahaks näha sotse selles linnavalitsuses, ehkki minu jaoks on üllatav lugeda neid gallupeid või küsitlusi, kus eriti noorte hulgas on sotsid ei tea, mis põhjusel väga popid, aga sotsiaaldemokraatia ei peaks väga lähedal ühelegi rahakotile olema, see lõpeb alati ühtemoodi halvasti. Isegi Saksamaal said sotsid päris kõvasti lüüa ja ma loodan, et ka Tallinnas see üles puhutud jutt, et sotsid hakkavad linnavalitsust moodustama ei lähe täide.

Kuidas teile tunduvad erinevad kampaaniad valimiste eel, näiteks EKRE on tulnud väga tugeva, agressiivse sõnumiga välja - "Anname tuld".

Väga hea kampaania, kampaania peabki tähelepanu tõmbama ja selline semiootiline kampaania sõnade mäng, mida võib mitmeti mõista, on väga hea leid. Neil on olnud väga head nõuandjad.

Seega ma loen teie jutust välja, et pärast 15. oktoobrit saab Tallinnas olema täiesti uus poliitiline olukord ja valitsemine?

Ma arvan, et me oleme kõik selle välja teeninud, see on kaua oodatud eesmärk ja ma soovin kõigile valijatele, et võtke mõistus pähe, jalad kõhu alt välja ja minge valige õigeid erakondi või valimisliite.

Kristiina Ojuland oli kauaaegne Reformierakonna liige, 2013. aastal arvati ta parteist välja. Ojuland on olnud Reformierakonna aseesimees. Ta on olnud ka riigikogu liige, Eesti välisminister ning Euroopa Parlamendi saadik. 2014. aastal lõi Ojuland uue partei, millele pandi nimeks Rahva Ühtsuse Erakond. 2015. aasta riigikogu valimistel Ojulandi erakond valimiskünnist ei ületanud.