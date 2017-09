Tuleva aasta riigieelarves on ette nähtud dotatsiooni suurenemine suursaartega parvlaevaühenduse pidamiseks. Rahavajaduse põhjuseks on otsus prahtida viies laev, ütles majandusminister Kadri Simson.

Üks argumente, miks parvlaevaliiklus riigi korraldada võeti, oli võimalus väiksemate dotatsioonisummadega läbi ajada.

Samas selgub 2018. aasta eelarvest, et kui tänavu kulus suursaartega parvlaevaühenduse pidamiseks 17,3 miljonit eurot, kasvab tuleval aastal see summa ligi 21 miljoni euroni ehk on viiendiku võrra suurem.

Kadri Simson selgitas ERRile, et TS Laevad on nüüdseks kaheksa kuud töötanud ning reisijate arv on selle ajaga kasvanud kuue protsendi võrra. Kui esialgu otsustati Saaremaa ja Hiiumaa ühenduse jaoks ehitada neli parvlaeva, siis nüüd on selgunud, et sellest ei piisa.

"Selleks, et hea teenuse ja lühikeste järjekordadega harjunud saarlased ei peaks ka suvistel tippkuudel vähemaga leppima, otsustas valitsus eraldada neli miljonit eurot eelkõige järgmisel aastal lühikese lahendusena viienda laeva prahtimiseks," lausus ta.

"Kui laeva prahtimiseks mõeldud raha dotatsioonisummast maha arvestada, on tuleva aasta toetus tänavusest veidi väiksem."

Ministri sõnul on tegu ühekordse rahaeraldisega, kuid koostöös TS Laevadega otsitakse ka pikaajalist lahendust.

"Kui me leiame, et igal juhul peaks olema lahenduseks viienda laeva ehitamine, siis tuleme järgmistel eelarvetel selle juurde tagasi. Aga kindlasti see laev, kui seda ka ehitatakse järgmisel aastal, nii kiiresti lahendust ei paku - nii kiiresti pole liinile võimalik uut laeva tuua," põhjendas Simson otsust algatuseks laev prahtida.

"See piletiraha, mida TS laevad on reisijate ja masinate jaoks lisaks teeninud, jõuab kõik ministeeriumisse ja vähendab dotatsioonivajadust," nentis majandusminister.

Seda, millal uus laev liinile tuleb, ei osanud Simson veel öelda. Praegu kaalutakse mitmeid variante, mis oleksid majanduslikult mõistlikud, kuid tagaksid suvisel tippajal teenindamise.

"Täpseid kuupäevi täna veel kokku lepitud ei ole, millal lahendusega välja tullakse," nentis ta.