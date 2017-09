Sõtnik: SDE koostöö EKRE-ga Tallinnas on välistatud

Sõtnik märkis ERR-i venekeelse uudisteportaali neljapäevases väitlussaates, et SDE koostöö EKRE-ga nii Tallinnas kui ka riigi tasandil on välistatud. Samas leidis väitlussaate teine külaline, Lasnamäel kandideeriv reformierakondlane Deniss Boroditš, et võimaliku koostöö osas otsust langetada on praeguses etapis vara.

"Kuidas on võimalik teha koostööd parteiga, mis ründab riigi ja elanike õigusi, seisab tsensuuri kehtestamise eest, kelle ridades kandideerib inimene, kes nimetas 300 000 meie kaaskodanikku parasiteerivateks tibladeks. Partei poolt, mis hääletas parlamendis Istanbuli konventsiooni vastu," uuris Sõtnik Boroditšilt.

Boroditši sõnul saab ta aru, et iga sotsiaaldemokraat, kes kandideerib, peab ilmtingimata väitlustesse sisse tooma EKRE-teema.

"Jagan seisukohta, et veel laskmata karu nahka jagada on vara. Rääkida täna, kes kellega hakkab ühes paadis istuma? Enne 15. oktoobrit sellest rääkida pole õige," märkis Boroditš ja lisas, et pärast valimisi saab juba vaadata, kellega on midagi ühist ja kellega mitte.

"Ei maksa unustada, et tegemist on siiski kohalike valimistega. Ja isegi sellised suure vastuseisuga parteid nagu Keskerakond ja Reformierakond töötavad paljudes omavalitsustes väga edukalt koos," tõdes Boroditš.

Boroditš kinnitas, et enne valimisi neil koostöö võimalikkuse kohta EKRE-ga parteis otsust ei ole. "Igas omavalitsuses otsustatakse vastavalt valimistulemustele, kuidas ja kellega koostööd tehakse," ütles ta.

Sõtnik on seevastu kindel, et Tallinnas ega ka riigi tasandil SDE EKRE-ga koostööd tegema ei hakka.

"Kui valida korruptantide või partei vahel, mis fetišeerib neonatsismi ja neofašišmi ehk kui valida kahe halva vahel, siis on valik selge. Kui on kaks halba valikut, siis korruptsiooniga saab veel võidelda, selleks on spetsiaalsed organid, mis sellega võitlevad ja väga edukalt. Kahjuks aga nende tarakanidega peades nagu EKRE rahvale ajab, pole see mõeldav," nentis Sõtnik.