"Kandidaatide kampaaniad kulutasid sadu miljoneid dollareid, et oma sõnumi laialdasemaks edastamiseks veebis reklaami osta. See on 1000 korda rohkem kui ükski meie poolt leitud problemaatiline reklaam," kirjutas Zuckerberg.

Zuckerbergi vastulause oli tingitud president Donald Trumpi äsjasest Twitteri-postitusest, mille kohaselt olevat Facebook alati olnud Trumpi-vastane.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

"Trump ütleb, et Facebook on tema vastu. Liberaalid ütlevad, et meie aitasime Trumpi," jätkas Facebooki juht. "Mõlemad pooled on ärritunud seoses ideede ja sisuga, mis neile ei meeldi. See ongi see, kuidas näeb välja kõikidele ideedele mõeldud platvormi pakkumine."

Samas vabandas Zuckerberg ka ühe oma valimistejärgse väljaütlemise pärast. Nimelt ütles ta vahetult pärast presidendivalimisi, et see olevat "hullumeelne" arvata, et Facebooki kaudu jagatud libauudised mõjutasid valimistulemust.

"See on liiga oluline teema, et sellest kõrvale vaadata," kirjutas ta nüüd. "Kuid need andmed, mis meil on, on alati näidanud, et meie laiem mõju - alates inimestele hääle andmisest kuni võimaluseni kandidaatidel suhelda otse ja aidata miljoneid inimesi valida - mängis nendel valimistel palju suuremat rolli."

Facebook on olnud kriitikatule all pärast seda, kui ettevõtte tunnistas suve alguses, et Venemaa valitsusega seotud grupp ostis USA presidendivalimisi silmas pidades Facebookis 3000 poliitilist reklaami.

USA senati luurekomitee, mis juhib üht Venemaa sekkumist puudutavat juurdlust, on sellega seoses kutsunud 1. novembriks tunnistusi andma Facebooki, Google'i ja Twitteri esindajad. Sarnane kuulamine peaks USA esindajatekoja luurekomitees toimuma juba oktoobris.