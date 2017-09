Riigikogule tehti selle teema arutamiseks kollektiivne pöördumine, millega sooviti maalingu säilimist linnahallli seintel, ütles ERR-i raadiouudiste vahendusel kultuurikomisjoni esimees Aadu Must (KE).

"Tegemist on komplitseeritud probleemiga. Riigikogu komisjonis sai ära kuulata praegu loojate arvamuse, sai kuulata ka ministeeriumi ja muinsuskaitse arvamuse ja me ei arva, et muinsuskaitse oma tööd ei pea tegema, isegi, kui meile kõik need maalingud väga meeldivad," ütles Must.

"Me uurisime ka seda, kus on mingid võimalikud kompromissikohad. Me kaardistasime ka seda, mis on jäetud tegemata, mida üks või teine osapool ei ole õigeaegselt teinud, mida saab teha paremini," lisas ta.

Must rääkis, et komisjon soovib veel rääkida linnahalli nõukogu esindajaga ja linnavalitsuse esindajaga ning kujundab lõpliku arvamuse ülejärgmisel nädalal toimuval komisjoni istungil.

"Selge on see, et me ei saa öelda, et Eesti riigis seadused ei kehti, sellist otsust ei tule," sõnas Must.