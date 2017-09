Õiguskantsler: Tallinna otsus koolitoetuse osas vastab põhiseadusele

Vanem palus õiguskantslerilt hinnangut, kas esmakordselt kooli mineva lapse toetusest ilmajätmine on õiguspärane põhjusel, et laps käib teisele kohalikule omavalitsusele kuuluvas koolis.

"Esimesse klassi mineva lapse toetust maksab kohalik omavalitsus omal algatusel, seadused sellist kohustust ei sätesta. Linnal ja vallal on lai otsustusõigus, missuguseid tingimusi oma kogukonna liikmetele toetuse saamiseks seada," vastas õiguskantsler päringule.

Madise lisas, et Tallinna linn peab tagama kõigile oma linna lastele võimaluse õppida Tallinna munitsipaalkoolis. "Seejuures ei kohusta seadus andma lapsele kohta selles koolis, mida pere soovib. Vanem võib vabalt otsustada, millisesse munitsipaalkooli laps panna, kui valitud koolis on vabu kohti. Tallinna linnal on õigus seada toetuse saamiseks ka niisugused tingimused, mis suunaksid vanemaid valima oma lapsele just Tallinna kooli."

Õiguskantsler ütles, et vanemad on kohustatud oma alaealist last ülal pidama. "Seega, kui kohalik omavalitsus koolitoetust ka ei maksa, peavad vanemad hoolitsema selle eest, et koolilapsel oleksid olemas koolitarbed ja muud koolis käimiseks vajalikud asjad. Raskes majanduslikus olukorras olevad pered võivad lapse koolimineku ajaks taotleda kohalikult omavalitsuselt pere sissetulekust

sõltuvat toetust," leidis Ülle Madise.