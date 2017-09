Põhja-Korea eitas taas Otto Warmbieri piinamist

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA tsiteeris välisministeeriumi pressiesindajat, kelle sõnul on piinamisväited alatu laim, mille eesmärk on Põhja-Korea režiimi diskrediteerida, vahendas CBS News.

Avalduses nimetati Trumpi vanaks kuutõbiseks, mis on ühe nädala jooksul juba teine Põhja-Koreast USA presidendi suunas lendu lastud solvang. Nimelt ütles Põhja-Korea president Kim Jong Un eelmisel nädalal, et Trump on nõdrameelne.

11. septembril välja antud koroneri raporti kohaselt põhjustas Virginia ülikooli tudengi surma ajus tekkinud hapnikupuudus, mis oli tekkinud rohkem kui aasta enne tema surma.

Kolmapäeval ütles koroner Lakshmi Sammarco, et Warmbieri ajukahjustuse põhjust ei ole võimalik kindlaks määrata.

"Kokkuvõte on see, et me ei tea, mis temaga juhtus," sõnas Sammarco.

Warmbieri vanemad ja Trump on süüdistanud Põhja-Koread tema piinamises.

Vanemad rääkisid neljapäeval Fox Newsi telesaates, et Põhja-Korea piinas ja hävitas noormehe. Nad kirjeldasid, et kui poeg kodumaale toodi, oli ta pime ja kurt, paljaks pöetud peaga, häälitses ebainimlikult ning vaatas tühjal pilgul kaugusesse.

Trump kirjutas pärast saadet Twitteris, et Põhja-Korea piinas Ottot uskumatus ulatuses.

Warmbieri perekond keeldus lahkamisest, kuid koroneri sõnul tegid nad virtuaalse lahkamise, mis andis piisavat infot, nii et tegelik lahkamine ei oleks saanud nii palju aega pärast ajusurma enam rohkem teavet anda.

Põhja-Korea mõistis Warmbieri 2016. aasta märtsis 15 aastaks sunnitööle, sest ta oli väidetavalt püüdnud varastada propagandaplakatit. Põhja-Korea väitel langes Warmbier koomasse toidumürgituse ja unerohu koosmõjul.

Sammarco sõnul ei leidnud ei tema ega ka Cincinnati arstid, kes Warmbieri ravisid, tõendeid toidumürgituse kohta ega ka märke peksmisele viitavatest luumurdudest või -mõradest.