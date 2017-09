Pärnu kandidaatide debatt toimub Vikerraadios 2. oktoobril kell 13. Kuulajate küsimustele on valmis vastama Pärnu linnapeaks kandideerijad: Toomas Kivimägi, Andres Metsoja, Mart Helme, Kadri Simson, Kalev Kaljuste ja Romek Kosenkranius.

Millised on kuulajate hinnangul need valikud või teemad, mille üle linnajuhiks pürgijad kindlasti mõtlema ja debateerima peaks? Selleks, et enda küsimus esitada, tuleb helistada numbril 69 88 954. Automaatvastaja on avatud reede, 29. septembri südaööni.

2. oktoobri debatti juhivad Mirko Ojakivi ja Arp Müller.

Tartu linnapeakandidaatide debatt on Vikerraadio eetris neljapäeval, 5. oktoobril kell 13.05 ja Tallinna oma neljapäeval, 12. oktoobril kell 13.05.

Vikerraadio "Valimisnõunikud" uurivad lähemalt valimislubaduste täitmise võimalikkust saates Uudis+ veel 6. oktoobrini argipäeviti kell 12.45.