Eestisse on jõudnud juba mitu delegatsiooni, sealhulgas Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Kohal on ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes kohtub enne riigijuhtide õhtusööki president Kersti Kaljulaidiga - sellest kirjutasid presidendid omavahel ka kolmapäeval Twitteris.

Agree with @EmmanuelMacron: we need Europe to stay united and democratic. Looking forward to meeting tomorrow in #Tallinn #InitiativeEurope — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) September 27, 2017

"Prantsuse sõdurid seisavad täna kõrvu meie meestega Tapal, nende hävitajad on valvanud ja valvad ka edaspidi meie õhuruumi, me osaleme koos missioonidel Aafrikas. On vähe riike, kellega meie koostöö ühiste väärtuste eest seismisel ja julgeoleku tagamisel on nii tihe," ütles president Kaljulaid kohtumisel ning tänas Prantsuse kolleegi nende panuse eest.

Riigipea sõnul peatuti kohtumisel pikemalt ka digivaldkonna koostööl. "Eesti on Prantsusmaa jaoks üks neist riikidest, kellega IT-alast koostööd peetakse prioriteediks. E-valitsemise alaste kogemuste vahetamine, aga ka koostöö küberjulgeoleku tagamisel on kindlasti valdkonnad, kus järgnevatel aastatel kahe riigi suhted tihenevad," avaldas riigipea lootust.

Lisaks arutasid riigipead Euroopa Liidu tuleviku ja reformimisega seotud teemasid. "Euroopa Liit on meie vabaduse ja iseseisvuse peamine garantii, sestap on meie huvi, et see ühendus oleks võimalikult tegus ja ühtne. Meie jaoks ei tähenda EL mitte ainult majanduslikke võimalusi, vaid kuulumist ühisesse väärtusruumi. Me toetame neid reforme, mis muudavad ELi tugevamaks," ütles president Kaljulaid.

Eesti president kinkis Macronile purgitäie sel suvel Roosiaeda toodud mesilaste korjatud mett.

Glad to welcome president @emmanuelmacron in #Tallinn with fresh honey from my rosegarden pic.twitter.com/32BVgjJ4es — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) September 28, 2017

Antonio Tajani rõhutas kohtumise eel, et digitaalrevolutsiooni pakutavaid võimalusi tuleb majanduskasvu toetamiseks, töökohtade loomiseks ja avalike teenuste tõhustamiseks täielikult ära kasutada. "Eesti on selles valdkonnas kogu maailmale eeskujuks ning jagab e-valitsuse ja innovatsiooni valdkonnas häid tavasid," ütles ta.

Samuti toonitas president, et oluline on investeerida teadusuuringutesse, innovatsiooni, võrguinfrastruktuuri ja inimeste koolitamisse, et töötajad oleksid valmis pidevalt toimuvate muudatustega kohanema. Veel pidas ta oluliseks leida lahendused pakilistele probleemidele sellistes valdkondades nagu ebaaus konkurents, veebiplatvormide maksustamine, tarbijakaitse, eraelu puutumatus, autoriõigused ja küberjulgeolek.