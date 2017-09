"Me oleme teadlikud Abu Bakr Al-Baghdadile omistatud helisalvestisest ning astume samme selle uurimiseks," ütles allikas luurekogukonnast.

"Meil ei ole kahtlust selle ehtsuses kahelda, kuid meil ei ole praegusel hetkel tõestust."

ISIS avaldas neljapäeval väidetavalt autentse ja uue heliläkituse al-Baghdadilt, viidates sellega, et rahvusvaheliselt tagaotsitav terrorist on endiselt elus.

Salvestus laaditi üles ISIS-e kontrollitavale veebiküljele al-Furqan ning sellelt kostab varasemate al-Baghdadi salvestustega sarnane mehehääl. Erakordselt kiivalt avalikkuse eest end varjav al-Baghdadi on esinenud avalikult vaid korra.

Viimane väidetavalt ehtne helisalvestus al-Baghdadilt avaldati mullu novembris.

Vene ametnikud ütlesid juunis, et al-Baghdadi sai "suure tõenäosusega" surma Venemaa õhurünnakus Süüria linna Raqqa lähistel, mis on äärmusrühmituse 'de facto' pealinn. Samas ütlesid USA ametnikud veidi hiljem, et nende hinnangul on terroristide liider endiselt elus.

ISIS on kandnud viimastel kuudel nii Iraagis kui Süürias tõsiseid lüüasaamisi.

USA on terrorismi eest tagaotsitava al-Baghdadi tabamise eest lubanud välja käia kuni 25 miljonit dollarit, mis on suurim summa omataoliste seas. Koos temaga on "samal pulgal" terrorivõrgustiku Al-Qaeda praegune juht Ayman al-Zawahiri.