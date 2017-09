Ruhnu sai kaks uut päästeautot

"Senini Ruhnu saarel olevad autod ongi nõukogudeaegsed autod. Ja täna siis, mis siia laeva peale läksid, olid siis - üks on 2007. aasta auto ja teine tiba vanem. Ja see 2007. aasta auto oli siis põhiauto ja läheb saarele koos varustusega," Lääne päästekeskuse valmisolekubüroo juhataja Rene Tammet.

Ruhnus on 147 elanikku ja nüüd kuulub saar küll maailmas ilmselt paremini päästetehnikaga varustatud väikesaarte hulka. Ainuks kutseline päästja on seal

"Eks ta ole niimoodi, et saared on väikse erisusega. Kui siin Pärnus õnnetus juhtub, siis järgmised abipakkuvad komandod on siit 20 kilomeetri kaugusel ja siis jõuab see päästevõimekus hästi kiiresti. Ruhnu saar on siis võib-olla 100 kilomeetri kaugusel ja siia seda täiendavat päästevõimekust lihtsalt võimalik saata ei ole. Nii et pigem on mõistlik seal kohapeal selline väike võimekus luua, et inimesed ja kodanikud tunneksid end turvaliselt," rääkis Tammist.