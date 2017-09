Lähipäevil püsib kena sügisilm

Vana pikk pilveöö lookleb Islandilt Põhjamerele. Atland on aga järjest aktiivsemaks muutumas. Ookeanilt on lähenemas järgmine madalrõhkkond. Uue keerise pilvespiraal on juba Briti saartele jõudnud, liigub edasi üle Põhjamere.

Reedel Läänemere ääres aga suurt muutust ei toimu. Kõrgrõhkkond jääb Soome ja selle lõunatiivas on hommiku poole madalat halli pilvekihti laiemalt. Päeva peale tekib selgeid laike juurde. Kus päikest enam seal kerkib soojanivoo 15 kraadini. Pilvelaamade all jääb temperatuur 10 kraadi lähedale.

Laupäeval pole kõrgrõhkkonnal jaksu pilvekihti hajutada. Päev tuleb hall ja mõnes kohas tibutab ka uduvihma. Suurem on muutus Norras ja Taanis. Madalrõhkkond lükkab sinna tiheda saju ja tõstab tuult.

Eelolev öös on olulise sajuta. Kohati on udu. Sisemaa on vaikne, saared mõõduka idakaare tuulega. Õhutemperatuur langeb 2..8, maapinnal 0-ni, saarte rannikul on kuni 11 kraadi.

Hommik on valdavalt pilves ja sajuta. Kohati on udu. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on 7-11 kraadi. Päeval on nii pilvelaamu kui selgemat taevast. Suuremat sadu ei tule. Õhtul võib aga Virumaal ja Peipsi ääres pisut vihma tulla. Idakaare tuul püsib nõrgana, Õhusooja on 11-15 kraadi.

Laupäev ja pühapäev on halli näoga ja võib uduvihma piserdada. Pilves taeva all on öise halla oht väiksem. Päevasooja vaid 12 ümber, paksemate pilvelaamade all vaid 10 pügalat.

Esmaspäeval laieneb madalrõhkkond jõuliselt üle Läänemere. Tõstab tuule tugevaks. Õhtul võib ka vihm saarteni jõuda. Teisipäev tuleb ikka lõõtsuva tuulega. Kas vihm laieneb üle Eesti - see ei ole veel päris kindel. Kui kõrgrõhkkond jõulisemalt vastu seisab, siis jääb sadu merele toppama. Öökülma ohtu ei ole.

Homne on aga vaikne ja vilksamisi näeb ka päikest.