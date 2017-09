Tartu rahalist seisu hindamine on Jaansoni hinnangul palju keerulisem kui see esialgu võib tunduda. “Vaadates linna praegust seisu, siis viimase kaheksa kuuga on linnaeelarve tulud kasvanud kuludest kiiremini, mistõttu on linnakassas 12 miljonit eurot vaba raha,” selgitab endine rahanduse eest vastutanud abilinnapea.



Teisalt kommenteerides Tartu tulubaasi leiab Jaanson, et Tartu võlakoorumus on liiga suur. “2016. aasta lõpu seisuga oli see 43 protsenti. Võrdluseks oli omavalitsuste keskmine 36 protsenti,” selgitab Jaanson. Tema väitel näeb Tartu eelarvestrateegia ette võlakoormuse jätkuvat kasvu, sest lähiaastatel plaanib linnavõim investeerida laenuraha uutesse suur-arendustesse.



“Samas arvestades amortisatsiooni on tänavate ja juba olemas oleva taristu halduskulud aasta lõikes samuti üpris suured,” lisab Jaanson. Endine abilinnapea märgib, et tulevased Tartu linna investeeringud on 40 protsendi ulatuses kaetud Euroopa Liidu tõukefondide rahast ja kümme protsenti tuleb laenude toel. “Tegelikult elab linn peost suhu ja sellist vaba raha otseselt ei ole, kuna see on ära planeeritud,” selgitab Jaanson.



Ta märgib, et järgmiste aastate jooksul plaanib Tartu saada EL-i tõukefondidest 52 miljonit eurot, mis suunatakse uute objektide arendamisse. Samas manitseb endine abilinnapea, et iga uue hoone või taristuobjektiga kaasnevad halduskulud ja nende katmine võib tulevikus keeruliseks osutuda.