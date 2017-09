Viimased õppustel Zapad osalenud Vene sõdurid lahkusid Valgevenest

"On möödunud juba enam kui nädal sellest, kui simuleeritud lahingud Vene ja Valgevene relvajõudude strateegiliste õppuste raames läbi said. Kuid manöövrid, nagu teada, lõpevad siis, kui viimane tehnikaühik väeosa tehnoparki on jõudnud," on öeldud Valgevene kaitseministeeriumi loodud õppuste kodulehel exercise.mil.by.

Korraldajate sõnul osales õppustel 12 700 sõdurit, lääne ekspertide hinnangul oli neid üle 100 000.