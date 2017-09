Ikea kaubarongid hakkavad Paldiski kaudu Hiinast Rootsi sõitma

Esimest Hiinast tulevat proovirongi oodatakse Eestisse veel sel sügisel, märgib ajaleht.

Kogu kaup peab jõudma Rootsi sisemaal Örebros asuvasse jaotuskeskusesse, mis varustab peaaegu kogu Skandinaavia Ikea poode.

EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu, kes on tehingu nimel pikalt kasahhidega koostööd teinud, selgitas ajalehele, et nüüdseks on laevatamise hinnad raudteeveo omadega ühtlustunud.

„Kui varem maksis laevaga konteineri saatmine Hiinast Euroopasse umbes 600 dollarit, siis nüüd ulatub see juba 1500 dollarini. See on konteineri eest juba enam-vähem sama hind mis raudteel vedades, aga 45 päeva asemel on teekonna kestus 10–12 päeva.”

Eesti Raudtee juht Erik Laidvee ütles, et esimene Hiina nn proovirong saabub praeguse seisuga novembris, kuid ei saanud veel kinnitada, kas tegu on kõnealuse Ikea-rongiga.

Iga vaguni ja rongi lisandumine on siinsele raudteesektorile elulise tähtsusega, sest kaubaveomahud on Eesti ja Venemaa olematute suhete pärast pikki aastaid languses olnud.

2020. aastaks peaks Keila ja Pääsküla vahel valmima Paldiskisse viiva raudtee teine peatee, mis Elroni rongigraafiku tihenemise kõrval tähendab olulist leevendust ka kaubarongide ajagraafikus. Praegu saavad kaubarongid sadamasse liikuda ainult öisel ajal, kuid teise rööpapaari lisandudes saab kaupa ette anda ka päevasel ajal ja täpsetel kellaaegadel.