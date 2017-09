Twitter avalikustas neljapäeval, et Vene meediaettevõte, mida kahtlustatakse sekkumises USA presidendivalimistesse, avaldas 2016. aastal suhtlusvõrgustikus 2000 reklaami.

Twitteri avalduses seisab, et sotsiaalmeediaettevõte edastas kongressi uurijatele andmed Vene valitsuse rahastatud uudistekanali RT reklaamide kohta.

Twitter sõnul kulutas RT 2016. aastal 274 000 USA dollarit Twitteri reklaamidele, mida võidi kasutada USA valimiste mõjutamiseks.

Eelnevalt oli juhtiv sotsiaalmeediavõrgustik Facebook teatanud, et sajad Venemaaga seotud libakontode omanikud maksid 2016. aasta USA presidendivalimiste ajal umbes 100 000 dollarit reklaamide eest, mis olid suunatud selliste ühiskonda lõhestavate teemade esiletõstmisele nagu relvakontroll ja rassisuhted.

Twitteri blogipostituses on öeldud, et ettevõtte asepresident Colin Cromwell koos veel mõne juhtliikmega kohtus neljapäeval suletud uste taga Venemaa sekkumist valimisprotsessi uurivate esindajatekoja ja senati luurekomiteedega.

"See protsess kestab ja me jätkame koostööd uurijatega," seisab avalduses.

USA senati luurekomitee aseesimees, demokraat Mark Warner ütles, et asjaolu, et Twitteri töö oli põhimõtteliselt tuletatud nendest kontodest, mis olid Facebooki poolt juba tuvastatud, näitab Twitteri meeskonna väga suurt mõistmatust selle teema tõsidusest. Kui ohtlik võib see olla demokraatlikele institutsioonidele - ning tekitab rohkem küsimusi, kui nad suutsid vastata, lisas ta.

"Nende vastused olid pea igal tasandil ebaadekvaatsed," ütles Warner.

Kongressi liikmete sõnul ostsid Venemaa internetitrollid valimiskampaania ajal Facebooki reklaame, et lõhestada fotode ning ässitava kõneviisi abil ameeriklasi.

Facebook on kinnitanud, et sotsiaalmeediakanalis levitati umbes 3000 reklaami, millel oli seos Venemaaga. Vähemalt üks neist oli suunatud Black Lives Matter kampaania õnnestamiseks. CBS-i uudiste kinnitusel oli reklaam hoolikalt loodud, et samal ajal toetada liikumist ning ähvardada Baltimore'i ja Fergusoni elanikke. Nendes linnades toimus mitu politseivägivalla vastast meeleavaldust.

Twitter märkis, et kontrollis välismaalt lähtunud katseid valimistesse sekkuda pärast seda, kui Facebook teatas 450 sel eesmärgil kasutatud kontost. "Umbes 450 kontost, mille olemasolust Facebook hiljuti osana oma uurimisest teatas, olid kahekümne kahel vastavad kontod Twitteris," lisati avalduses.

"Kõik need tuvastatud kontod oli Twitter juba peatatud või peatas viivitamatult seoses meie reeglite rikkumisega, neist enamik oli rikkunud meie keeldu spämmi suhtes."