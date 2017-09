Prokuratuur: Tallinna Sadama süüasi jõuab kohtusse hiljemalt laupäevaks

"Oleme andnud seni ajakirjandusele lubaduse, et esitame süüdistuse septembrikuus. September on veel täna ja homme. Hetkeseisuga on alust arvata, et me seda lubadust ka peame - täna või homme läheb see süüdistus kohtusse," kinnitas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ERRile.

Milline on süüdistuse sisu, ei soovi prokuratuur enne selle esitamist Kallase sõnul avaldada.

"Laias laastus on neid tegusid, mida ette heidetakse, ajakirjanduses ka varem kajastatud," märkis ta.

Praeguse seisuga on Tallinna Sadama korruptsiooni süüasjas 13 kahtlustatavat.

ERRi andmetel on kahtlustatavad lisaks Tallinna Sadama eksjuhtidele Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale veel Eno Saar, Tõnis Pohla, Toivo Promm, Üllar Raad ja Martin Paide. Lisaks on kahtlustatavad veel kaks Eesti kodanikku ja kaks välisriigi kodanikku.

Kriminaalasjas ei ole Eesti firmasid, sealhulgas ASi Tallinna Sadam, kahtlustatavaks tunnistatud, kuid kahtlustuse on saanud juriidilise isikuna kaks välisriikide ettevõtet.

Tallinna Sadama juhatuse eksliikmeid Allan Kiili ja Ain Kaljuranda kahtlustatakse rahapesus suures ulatuses ning korduvas altkäemaksu võtmises suures ulatuses.

Lisaks Kiilile ja Kaljurannale kahtlustatakse altkäemaksu võtmises Tallinna Sadama hooldusosakonna endist juhatajat Martin Paidet.

Altkäemaksu andmises ja altkäemaksu vahendamises on kahtlustuse saanud transpordi ja logistika sektori ettevõtetega seotud inimesed nii Eestist kui ka välismaalt.

Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning Tallinna Sadama juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.

Kiil ja Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur oli esitanud mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Mõlemad mehed vabastati vahi alt eelmise aasta alguses.

Kriminaalasja uuris kaitsepolitsei ja uurimist juhtis riigiprokuratuur.