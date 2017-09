Verhofstadt "selgitas", miks Theresa May valis kõne pidamiseks Firenze

Verhofstadti sõnul valis May Firenze Brexiti edasist kulgu puudutava kõne pidamiseks seepärast, et talle sobib linna poliitiline ajalugu, mis on täis salamõrvu ja reetmist, vahendasid ERR-i teleuudised.

Eurosaadiku sõnul on Brexit ajaraiskamine ja muidu negatiivne sündmus, kuid Suurbritannia lahkumisplaane tuleb siiski pidada ka Euroopa Liidu läbikukkumiseks.

"Ma arvan, et ta valis Firenze, sest 15. sajandi Firenze poliitikud panid teda end koduselt tundma. Te ju teate - selga pussitamine, reetmine, aadliperekonnad võimu pärast võitlemas jne. Ma arvan, et see on keskkond, mida ta üsna hästi tunneb," leidis Verhofstadt.