Navalnõi peeti kinni tema kodumaja ukse juures. Põhjust pole Vene võimuesindajad veel selgitatud, vahendasid Meduza ja Novaja Gazeta.

Opositsioonipoliitikul õnnestus sotsiaalmeedias teatada, et teda viiakse Danilovski jaoskonda.

Uudisteagentuuri TASS allikas selgitas, et Navalnõi peeti menetlustoimingute läbiviimiseks kinni seoses sellega, et ta tegi "otseseid üleskutseid võtta osa üritustest, mille jaoks ei ole ametlikku luba".

Reedel pidi Navalnõi osalema Nižni Novgorodis toimuval miitingul ning kinnipidamise hetkel oli ta enda sõnul teel rongijaama. "Oh, kuidas vanamees [Vladimir] Putin ei taha, et ma satuksin miitingule Nižni Novgorodis."

Navalnõid on ka varem korduvalt võimude poolt kinni peetud.

Neljapäeval avaldas Navalnõi järjekordse video

Vene võimuringkondade korruptsiooni paljastamisega korduvalt tähelepanu pälvinud Navalnõi avaldas neljapäeva õhtul aga järjekordse video, milles seekord võeti vaatluse alla riigimeedia tuntud propagandisti Vladimir Solovjovi varaline seis.

Muuhulgas räägiti pikemalt Solovjovi Itaalias asuvast villast, mille kohal lennati juba Navalnõi videotele omaselt drooniga ning kasutati juba tuntuks saanud iroonilist stiili.

Kõige tuntum Navalnõi video puudutab peaminister Dmitri Medvedevit ning selle dokumentaalfilmi abil õnnestus tal korraldada käesoleva aasta kevadel Venemaa linnades viimaste aastate ulatuslikumad meeleavaldused. Hiljuti tegi Navalnõi aga video president Putini uuest mitteametlikust villast.

Navalnõi jätkab keelust hoolimata Venemaa presidendiks pürgimist

Navalnõi on teatanud kavatsusest tuleval aastal presidendivalimistel kandideerida, kuid keskvalimiskomisjoni kinnitusel ei oma ta praegu selleks õigust.

Keelu põhjuseks on see, et Kirovi oblastikohus jättis maikuus jõusse süüdimõistva otsuse, mille esimese astme kohus langetas Navalnõi suhtes veebruari alguses.

Kirovi linna Lenini rajooni kohus mõistis Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi ja ettevõtja Pjotr Ofitserovi 8. veebruaril süüdi puiduettevõtte Kirovles varade riisumist puudutavas kriminaalasjas. Navalnõid karistati viieaastase tingimisi vabadusekaotusega ning sisuliselt tähendab see tõenäoliselt seda, et Navalnõi ei saa enam presidendivalimistel osaleda.

Navalnõi ise hoiatas juba varem, et kohus sellise otsuse langetab ning et see on osa Vene võimude kavast takistada tema kandideerimist presidendivalimistel 2018. aasta märtsis. Tema advokaat Olga Mihhailova nentis siis, et presidendi valimise seaduse kohaselt ei saa Navalnõi äsjase kohtuotsuse tõttu valimistel kandideerida. Samas on opositsiooniliider kinnitanud, et jätkab nii poliitilist tegevust kui ka riigipeaks pürgimist kohtuotsusest sõltumata.

Venemaa valimisseaduse kohaselt ei saa raskes kuriteos süüdi mõistetud isik presidendiks kandideerida. Samas on see mõnel juhul - näiteks tingimisi karistuse puhul - vastuolus põhiseadusega, mis ütleb, et kandideerida saavad kõik, kes pole parajasti vangis. See on asjaolu, millele on Navalnõi meeskond korduvalt tähelepanu juhtinud.