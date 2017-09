Trump õnnitles Tallinnas viibivat Merkelit valimisvõidu puhul

"President Donald Trump rääkis täna Saksa kantsleri Angela Merkeliga, et õnnitleda teda valimisvõidu puhul ja soovida edu neljanda valitsuse moodustamises," ütles Valge Maja neljapäeva õhtul avalduses.

USA liider rõhutas riikide tihedaid sidemeid ja kinnitas, et Washington jääb truuks "pikaajalisele ja tugevale liidule".

Valge Maja ei õnnitlenud Merkelit kohe pühapäevase valimisvõidu järel nagu tavaks, ilmselt mõjutas otsust Merkeli kampaania ajal tehtud kaudne kriitika Trumpi aadressil.

"Need on olnud ilmselgelt keerulised suhted," kommenteeris USA Saksa Marshalli Fondi president Karen Donfried.

"Merkeli jaoks on need suhted kriitilise tähtsusega," lisas ta. "Ta püüab suhted võimalikult hästi toimima saada."

"Trumpi poolelt eeldan ma, et ta keskendub endiselt kahele suurele kriitikat pälvinud teemale, üks on see, et Saksamaa ei kuluta piisavalt kaitsele ja teine, et Saksamaal on suur kaubandusülejääk," lisas Donfried.

Valge Maja teatel rääkisid Trump ja Merkel neljapäeva õhtul Iraani tuumaleppest ja sellest, kuidas astuda vastu Iraani kuritahtlikule tegevusele Lähis-Idas ning Põhja-Korea tuumakatsetustest.

Merkel kinnitas toetust Iraani ja suurriikide tuumaleppele, selgub Saksa valitsuse pressiesindaja Steffen Seiberti avaldusest.