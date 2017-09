Juncker: oktoobri lõpuks piisavat edu Brexiti-kõnelustel ei saavutata

"Selle nädala lõpu seisuga ütlen, et piisavat edu ei saavutada praegusest kuni oktoobri lõpuni, kui just imesid ei juhtu," lausus Juncker reedel Tallinnas EL-i digitippkohtumise eel.

Samas rõhutas ta, et edusamme kõnelustel Suurbritanniaga siiski astutakse.

EL tahab praeguses kõneluste etapis keskenduda Suurbritannias elavate EL-i kodanike ja EL-is elavate brittide staatusele pärast Brexitit, Suurbritannia lahkumisarve suurusele ja Brexiti järgsele olukorrale Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiril.

Kui nendes kolmes teemas on EL-i liidrite hinnangul saavutatud "piisavat edu", on blokk nõus alustama arutelu Suurbritannia ja EL-i kaubandussidemest.

Oktoobris toimuval EL-i tippkohtumisel otsustatakse, kas kõnelustel on saavutatud "piisavat edu" kaubanduskõneluste alustamiseks või mitte.

May: Brexiti-kõnelustel astuti kodanike õiguste asjus suuri edusamme

Briti peaminister Theresa May ütles reedel, et sel nädalal lõpule jõudnud Euroopa Liidust lahkumise kõneluste neljandas voorus astuti "väga suuri edusamme" EL-i ja Briti kodanike Brexiti-järgsete õiguste küsimuses.

"See oli üks lõppenud läbirääkimiste teema. Astusime väga suuri edusamme," ütles May Tallinnas EL-i digitippkohtumise eel.