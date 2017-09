AFP: Marcel Proust maksis Prantsuse ajalehtedele kiitvate arvustuste eest

Uudisteagentuur AFP kirjutab, et Prantsuse kirjaniku Marcel Prousti äsja leitud kirjavahetusest tuleb välja, kuidas ta maksis ajalehtedele, et tema uuest romaanist avaldataks kiitvaid arvustusi.

Proust (1871-1922) maksis näiteks ajalehele Le Figaro selle eest, et tema 1913. aastal ilmunud romaani "Swanni armastus" ("Du côté de chez Swann") arvustus ilmuks esiküljel.

Sarnast pistist maksis ta ka väljaandele Journal des Debats, mille esiküljel ilmuski mahukas positiivne arvustus, mis oli tema enda poolt toimetatud tekst ja tugines osaliselt varasemale arvustusele, mille oli kirjutanud üks Prousti headest sõpradest, maalikunstnik Jacques Emile-Blanche. Ehk sisuliselt maksis Proust meediale mitte ainult positiivse arvustuse eest, vaid ka selle eest, et ta saaks arvustusi ise kirjutada.

Prousti tekstist tuleb välja, et tänapäevaseski mõistes osava turundusteksti kirjutamist valdas ta suurepäraselt. Samuti ei tekkinud tal mingit tõrget kirjutada enda kohta järgmist: "See, mida härra Proust näeb ja tunneb on täiesti ainulaadne". Arvustustes esineb ka lõike, kus nenditakse, et meistriteos "Swanni armastus" puhub "nagu värske tuuleiil" minema teiste hetkel müügil olevate raamatute "uinutava auru".

Esiküljele pääs maksis Proustile tänapäeva rahasse ümber arvutatuna 1000 eurot, ise arvustust kirjutama pääses ta paari tuhande euro eest.

Samas oli Proust väga hoolikas, et arvustuste ostmisest otseseid tõendeid ei jääks, näiteks ei kirjutanud ta kunagi ajalehtedega suheldes midagi käsitsi.

Prousti meeleheitlikud võtted "Swanni armastusele" head kajastust luua on asjatundjate arvates seletatavad sellega, et mitmed kirjastused olid toona keeldunud selle avaldamisest.

Prousti seni teadmata kirjavahetus jõudis avalikkuse ette seoses sellega, et oksjoniettevõtte Sotheby's Pariisi esinduses tuleb peagi müüki "Swanni armastuse" haruldane köide.

"Swanni armastus" on osa Prousti seitsmeosalisest suurromaanist "Kadunud aega otsimas", mida peetakse kriitikute poolt üheks 20. sajandi olulisemaks kirjandusteoseks.