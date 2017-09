Ajakirjanikud on end sisse seadnud Linnahalli alla ehitatud pressikeskus, mis on kujundatud ja valmistatud spetsiaalselt tippkohtumiseks ning mis lammutatakse peale suurüritust ära, niisiis saab sellest peagi taas tavapärane tunneli moodi läbikäik linlastele.

Kuna pressikeskuses on 350 töökohta, kus valmistatakse lugusid ja süüakse, siis on pea kõik lauad broneeritud isemeisterdatud sildikestega. Tegelikult on meediaväljaannetel võimalik ametlikult terveid töötubasid broneerida, kuid neid on vähe ja need täitusid kiirelt.

Meedialinnak laiub 3500 ruutmeetril, kus tehakse intervjuusid ja antakse pressikonverentse - sealhulgas on riigipeadel võimalik anda pressikonverentse ka väiksematele ajakirjanike gruppidele oma koduriigist.

Kuigi Euroopa riikide ajavahe pole just väga suur, tähendab see siiski, et pressikeskus peab töötama ööni. Näiteks läksid eile veel kell kaksteist öösel Euroopa telekanalite õhtustesse uudistesse otseülekanded Kultuurikatla ümbrusest.