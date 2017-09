Ametkonnad koostasid Eesti elanikkonna kaitse kontseptsiooni

Kaitseliitlane ja „Põrgupõhja" retke korraldaja Toomas Tõnisson ütleb, et Eestis pole kunagi nii hästi elatud kui praegu. See muudab inimesed tema sõnul võimalike ohtude suhtes laisaks.

"Tuleb asjad läbi vaadata, kuidas eriolukorras sooja saada. Kasvõi onn endale tuppa ehitada ja seal elada või telk tuppa üles panna. Kustkohast puhast vett saada, kui meil kauplused ei tööta. Kustkohast toitu saada. Kõige parem kui toidutagavara nädalaks ajaks oleks meil oma kapist võtta. Seejuures tuleb usaldada talupojatarkust, mis muu hulgas ütleb, et näiteks porilombi vett pole võimalik joogikõlbulikuks muuta," rääkis kaitsekoolitusi juhatav Tõnisson "Aktuaalsele kaamerale."

Tuhandeid aastaid vana on tema sõnul näiteks seadus, et kui sülitada vette ja kui sülg läheb kiirelt laiali, siis sa võid teda tarbida, aga kui sülg ei lähe kiirelt laiali, siis pead seda kõvasti puhastama.

Ta õpetas, et aga jõevee puhastamiseks võib kasutada matkatarvete poes müüdavaid veefiltreid ja klooritablette, ent selleks sobib suurepäraselt ka hästi imav linane kangas või puhas nõudepesulapp.

"See suhtumine, et kas te õhutate nüüd paanikat või massipsühhoosi, ma nagu vaidleks sellele väga-väga vastu. Kui me elame ka kõige rahulikumal ajal, meil endal ei ole looduskatastroofe, me peame siiski olema valmis," ütles koolitusel osalenud Epp-Liis Loodus Kuimetsast.

Riigikantselei ja siseministeeriumi rakkerühma kaheaastase töö tulemusel on valmimas elanikkonna kaitse kontseptsioon, mis jõuab valitsusse novembris. Praktiline teavitustöö on juba alanud koolides.

"Nendele inimestele, kes enam koolis ei käi saab ligineda rohkem meedia kaudu ja teha täiendavaid koolitusi," ütles riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht Margo Klaos.