Uus nädal toob tuulised ja vihmased ilmad

Laupäeval on kogu Läänemere ümbrus jätkuvalt kaetud kõrgrõhuala edelaservaga. Sajuvõimalus on väike, idakaare tuul püsib nõrk ning öösiti ja hommikuti on ajuti tihe udu. Kus taevas on kauem selge, seal on öösel nõrka öökülma, päeval aga sooja rohkem kui 10 kraadi.

Pühapäeval määrab endiselt ilma kõrgrõhuala, selle kese nihkub taas Läänemerele lähemale. Udu jätkub öösel ja hommikul igale poole, kuid sajuvõimalus on väike.

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati on udu. Mõnel pool võib sadada vähest vihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal 3-8, rannikul kuni 11 kraadi, maapinnal langeb aga kohati nullini.

Laupäeva hommikul on valdavalt pilves ja sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 12 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on päeval 10-14 kraadi.

Pühapäeval on taevas enamasiti pilves, ning kohati võib sadada vähest vihma ja olla udu. Pühapäeval ja esmaspäeval puhub tugev kagutuul, seda eriti saartel ja rannikul ning mitmel pool sajab vihma. Kolmapäevaks tuul rahuneb kuid vihma tuleb ikka edasi. Soojakraadid püsivad päeval 10 kraadi ringis.