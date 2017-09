"Täna arutasid Euroopa riigipead ja valitsusjuhid Kultuurikatlas seda, kuidas Euroopa saab hakkama ja saab kasu praegu toimuvast kõige suuremast muutusest meie ühiskondades – digitaalsest revolutsioonist," selgitas Maasikas "Aktuaalses kaameras".

Tallinnas peetud arutelu tulemused saavad tema kinnitusel osaks Euroopa ametliku Ülemkogu tippkohtumise järeldustest oktoobris, mil peaminister Jüri Ratas peab andma aru, kuidas erinevate digitaalse siseturu eelnõudega edasi on liigutud. "Euroopa juhid lahkusid Tallinnast palju targematena ja teadlikumatena kui nad siia tulid – ma pean seda heaks tulemuseks," ütles Maasikas.

Saatejuht märkis, et uudiste põhjal on digiteemasid justkui varjutanud teised teemad, näiteks Euroopa Liidu reformimine, mitmekiiruseline Euroopa ja Kataloonia referendum. Maasikas jagas aga kahe päeva arutelud neljaks osaks.

Esiteks tõi ta välja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Suurbritannia peaministri Theresa May külaskäigu Tapale oma sõdurite juurde. Teiseks mitteametlikud kohtumised, mis toimusid juba eile, näiteks kohtusid Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. "Merkel ütles välja selle, mis oli väga oodatud: Saksamaa on valmis – ja sellega ta ju ütles, et ka Saksamaa tulevane valitsus, mida ta nüüd hakkab moodustama – on valmis arutama Macroni ideid Euroopa reformimiseks."

Kolmanda teemana tõi Maasik välja neljapäevase riigipeade õhtusöögi, mille peateemaks oli Euroopa tulevik ja mille Ülemkogu eesistuja Donald Tusk võttis kokku kinnitusega, et Euroopa Liidu reformi edasiarenduse soov on olemas ja kahe nädala pärast ütleb ta, kuidas seda arutama hakatakse.

"Ja siis oli tänane päikseline päev Tallinnas Kultuurikatlas, kus riigipeadele ja valitsusjuhtidele räägiti oskusest, mida on vaja digimaailmas, räägiti küberjulgeolekust, räägiti digimajandusest. Ma ei hakkaks neid osi tähtsusejärjekorda seadma – Eestile on kõik väga olulised," kinnitas Maasikas.

Maasikas rõhutas, et tippkohtumine on suurim rahvusvaheline üritus, mis Eestis kunagi korraldatud. "Nii palju kui on tipp-poliitikuid sulle külla tulemas, nii palju on ka väljakutseid," tõdes ta. "Iga liidri iga samm sinu territooriumil on sinu vastutus ja sinu väljakutse." Ta kinnitas, et Eesti eesistumise korraldust ja ürituste sujuvust on palju kiidetud ning tähelepanu on püütud ka teemavalikutega. "Leida need teemad ja leida need esinejad, kes saavad väga hõivatud ja väga tähtsate liidrite tähelepanu – see meil täna õnnestus."