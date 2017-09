USA ei tunnista Kurdistani iseseisvusreferendumit

"Hääletusel ja tulemustel puudub legitiimsus ja me jätkame ühtse, föderaalse ja demokraatliku Iraagi toetamist," ütles Tillerson.

"USA kutsub kõiki osapooli, sealhulgas ka Iraagi naabreid, üles loobuma ühepoolsest tegevusest ja jõu kasutamisest," lisas välisminister.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles neljapäeval pärast läbirääkimisi Vene presidendi Vladimir Putiniga, et Ankara ja Moskva omistavad suurt tähtsust Iraagi terviklikkusele. Erdoğan märkis, et Iraagi Kurdistani võimud tegid suure vea, korraldades rahvahääletuse ja luues selle samaga plahvatusohtliku olukorra.

Iraan peatas nädala algul naftatoodete impordi ja ekspordi Iraagi autonoomsesse Kurdistani piirkonda. Iraan sulges ühtlasi oma piiri Kurdistaniga, reageerides seal korraldatud iseseisvusreferendumile, mille tulemust Iraagi keskvalitsus ei tunnusta.

Kurdistanis jõustus reede õhtul Iraagi valitsuse kehtestatud lennukeeld ning Arbili ja Sulaimaniyah'sse ei saabu ja sealt ei välju ühtki rahvusvahelist lendu.

Samm on keskvõimu vastus mittesiduvale iseseisvusreferendumile Iraagi Kurdistanis, mille elanikest 92 protsenti toetas iseseisvumist.

Iraagi transpordiministeerium andis rahvusvahelistele lennufirmadele käsu peatada Kurdistani pealinna Arbili ja suuruselt teise linna Sulaimaniyah' teenindamine. Piirkondlikud lennufirmad lubasid lennukeelust kinni pidada.

USA-juhitava džihadistide vastase koalitsiooni pressiesindaja teatas neljapäeval, et Kurdistani iseseisvusreferendum on viinud fookuse sõjalt äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

Ülekaalukas toetus iseseisvusele

Iraagi kurdid toetasid esmaspäevasel rahvahääletusel ülekaalukalt iseseisvust. Hääletus oli mittesiduv, kuid on sellest hoolimata järsult pingestanud suhteid riigis ja regioonis.

"Referendumil on olnud mõju kogu missioonile IS-i purustamiseks Iraagis," ütles ajakirjanikele kolonel Ryan Dillon.

Iraagi föderaalväed ja kurdi võitlejad on mõlemad sõdinud selle nimel, et tõrjuda IS välja 2014. aastal vallutatud aladelt Bagdadist põhjas ja läänes.

Kurdi väed on samas kasutanud ka sõja pakutud võimalust saavutada või kindlustada kontrolli põhjas asuvate alade üle, mida nii nemad kui Bagdad enda omaks peavad.

Piiri ja territooriumi kontrolli küsimustest saab peamine tüliallikas, kui Iraagi Kurdistan otsustab iseseisvumisprotsessiga jätkata.

Seni on hääletuse mõju olnud peamiselt poliitiline kuid kurdi väed on varemgi võidelnud valitsusmeelsete paramilitaarsete üksustega ning pingestunud olukorras on olemas märkimisväärne risk vägivallaks.