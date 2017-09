"Rahva teenrid": tasuta ravikindlustus kasvataks ümbrikupalkade maksmist

Saatejuht Mirko Ojakivi ütles, et praegu on oluline argument kirjaliku töölepinguga töötamiseks soov saada haigekassakindlustust, et kui midagi juhtub, saaks ise maksmata arsti juurde minna.

"Eesti riigis on väga palju ettevõtjaid, näiteks ehitusturul, kus must palk ehk ümbrikupalk on väga levinud. Kui on olemas selline asi nagu üleüldine ravikindlustus, siis ei ole enam töötajatel ka motivatsiooni küsida, et tahaks endale saada ametlikku töölepingut ja et sissetulek oleks ametlik," tõi ta välja.

Ojakivi lisas, et jääks küll pensioniargument tulevikuks, aga kui praegu nooremate inimestega rääkida, ütlevad nad, et pensioniga ei saa nagunii väga arvestada. Ka riigi sammud on pigem selles suunas, et sõltumata kellegi teenistusest tahetakse tulevikus anda kõigile ühtlaselt vähe pensioni.

Saatekülaline Merilin Pärli märkis, et suure tõenäosusega hakkaks tasuta ravikindlustuse mõjul praegu kindlustuseta olev 90 000-pealine seltskond hoopis kasvama. Samuti annaks see hoogu igasugustele jagamismajanduse vormidele, sest polegi tarvis pingutada, et tegevust saaks olemasolevate seaduste alla paigutada.

"Riik maksab ja ma elangi sellist elu nagu mulle meeldib," tõi ta esile võimaliku suhtumise. "Sotsid muidugi annaksid kõigile kõike tasuta, aga tuleb vaadata riigi rahakoti poole - kas me oleme nii rikas riik, et sellist paksu hoolekandesüsteemi välja vedada?"

Postimehe ajakirjanik Neeme Korv ütles, et kui küsida, kas haigekassasüsteem peaks 90 000 inimese lisandumisele vastu, siis võib-olla praegu isegi peab, aga küsimus on, mis saab edasi, sest kohe algaksid muutused.

"Kui selline asi tehakse, siis see asi ei seisa paigal, vaid areneb orgaaniliselt edasi," selgitas Korv ja rõhutas debati ja põhjalike analüüside vajadust.

"Küll ei tahaks, et keegi hakkaks kirvetööga poliitiliste otsuste kaudu sellist asja lahendama," lausus ta.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) tuli hiljuti välja ideega anda tasuta ravikindlustus ka neile 90 000 inimesele, kel seda pole, sest tema hinnangul pole normaalne, et 21. sajandil puudub kuuel kuni seitsmel protsendil elanikkonnast juurdepääs tervishoiuteenusele.

