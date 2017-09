Madrid teeb Kataloonia referendumi tõkestamiseks viimaseid pingutusi

Hispaania võimud teevad pingutusi, et pühapäevast referendumit tõkestada. Regiooni on saadetud tuhandeid politseinikke ning korrakaitsjad on hõivanud ka kohaliku omavalitsuse telekommunikatsioonikeskuse, vahendas BBC.

Kokku on valimisjaoskonnana kasutada plaanis 2315 koolimaja. Politseile on antud ülesanne viia koolidest ära sinna kogunenud aktivistid, sealhulgas vanemad koos lastega, kes reedel pärast tundide lõppu hoonetesse jäid, tagamaks, et neid saab hääletamiseks kasutada. Reutersi andmetel on perekonnad sel viisil hõivanud 163 kooli.

Korrakaitsjad on ka hääletussedeleid konfiskeerinud ning prokuratuur andnud käsu sulgeda hääletusega seotud veebilehed ning vahistada referendumi korraldajad.

Kataloonia juht Carles Puigdemont kinnitas aga, et referendumit ära ei jäeta.

"Kõik ettevalmistused rohkem kui 2000 hääletuspaigas on tehtud, seal on hääletuskastid ja -sedelid ning kõik, mida inimestel on oma arvamuse avaldamiseks tarvis," lausus ta.

Hääletama oodatakse kümneid tuhandeid inimesi, samas on Hispaania põhiseaduskohus referendumi illegaalseks kuulutanud.

Reedel avaldasid tuhanded iseseisvusmeelsed kataloonlased Barcelonas meelt. L'Hospitalet de Llobregati linnas korraldas aga Kataloonia peamine opositsioonipartei Ciudadanos meeleavalduse iseseisvumise vastu, seal oli osalejaid 2000 ringis.

Samal päeval tegi kohus otsuse, et Google'il tuleb eemaldada referendumi kohta teavet andev rakendus.

7,5 miljoni elanikuga Kataloonias on oma keel ja kultuur ning teatud autonoomia, kuid Hispaania põhiseadus ei käsitle kataloonlasi eraldi rahvana.

Hispaania elanikest 16 protsenti elab Kataloonias. Samas annab piirkond üle 25 protsendi kogu Hispaania ekspordist ning 19 protsenti riigi sisemajanduse kogutoodangust. Hispaaniasse tehtavatest investeeringutest läheb ligi 21 protsenti katalooniasse.