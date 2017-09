Tillerson: USA-l on avatud sidekanalid Põhja-Koreaga

USA-l on avatud sidekanalid Põhja-Koreaga ja Washington uurib, kas sealne režiim on valmis alustama kõnelusi tuumaprogrammist loobumiseks, ütles Ühendriikide välisminister Rex Tillerson laupäeval Pekingis.

"Me uurime," ütles ta ajakirjanikele pärast kõnelusi Hiina kõrgete ametnikega.

"Me küsime. Meil on Pyongyangiga sideliinid. Me ei ole pimedas, meil on paar, kolm kanalit avatud Pyongyangiga. Me saame nendega rääkida, me räägime nendega," lisas ta.

Tillerson kohtus Pekingi Tiananmeni väljakul Suures Rahvapalees riiginõunik Yang Jiechi ja välisminister Wang Yiga.