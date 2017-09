Johnsoni sõnul ei tohiks üleminekuperiood Brexiti järel kesta üle kahe aasta

Intervjuus ajalehele The Sun avaldas Johnson neli n-ö punast joont seoses Brexitiga, vahendas Reuters.

Lisaks maksimaalselt kahe aasta pikkusele üleminekuperioodile ei tohiks Suurbritannia tema hinnangul sel ajal täita Euroopa Liidu või Euroopa Kohtu uusi reegleid. Samuti ei tohiks Suurbritannia tema sõnul teha üleminekuperioodi lõppedes sissemakseid ühisturule ligipääsemiseks ning nõustuda ligipääsu saamise eesmärgil täitma Euroopa Liidu regulatsioone.

"Kas ma olen Brexiti suhtes kannatamatu? Kas ma tahan sellega võimalikult kiiresti ühele poole saada? Jah, kindlasti. Kas ma tahan, et sellega viivitatakse rohkem kui kaks aastat? Mitte sekunditki kauem," ütles minister ajalehele.

Osad Johnsoni valitsuskaaslased süüdistasid teda hiljuti enda visiooni seadmises seoses Brexitiga ja seda vaid mõni päev enne peaminister Theresa May kavandatavat kõnet Brexiti teemal.

22. septembril Itaalias peetud kõnes rääkis May umbes kahe aasta pikkusest üleminekuperioodist, mille jooksul peaks kaubandus toimima senistel tingimustel, kuid ühisturule pääsemiseks sissemakseid tegemata.

"Ma tahan, et Suni lugejad teaksid, et Brexit saab olema suurepärane ning me peame endasse uskuma ja uskuma, et me suudame seda teha. See on peatamatu," ütles Johnson artiklis.

Pühapäeval toimub Konservatiivse Partei aastakonverents, kus May avladab plaanid "parema tuleviku jaoks".