Trump süüdistas San Juani linnapead kehvas juhtimises

Laupäeva hommikul Twitterisse postitatud säutsudes süüdistas Trump ka osasid Puerto Rico elanikke selles, et "nad tahavad, et kõik nende eest ära tehakse", vahendas Reuters.

"San Juani linnapeale, kes oli vaid mõni päev tagasi väga tunnustav, on nüüd demokraadid öelnud, et ta peab olema Trump vastu vastik," kirjutas vabariiklasest president.

"Väga kehv juhtimine San Juani linnapealt ja teistelt Puerto Ricos, kes ei suuda kutsuda oma töötajaid appi. Nad tahavad, et kõik tehakse nende eest ära, kuigi tegemist peaks olema kogukonna jõupingutusega," lisas ta.

Trump kaitses ka föderaalvalitsuse vastust Puerto Rico kriisile, öeldes, et sõjavägi ja esimesed reageerijad on teinud imelist tööd. Ta kritiseeris ka meediat, kes tema sõnul halvustab abitöötajaid.

Reedel kritiseeris Cruz USA siseministri Elaine Duke'i sõnu, kes ütles, et föderaalvalitsuse abipanus on "hea uudislugu". Duke ütles, et ta on siiani kriisiga tegelemisega rahul.

"Ma tean, et see on hea uudislugu, arvestades meie võimet jõuda inimesteni ja piirata hukkunute arvu selles laastavas orkaanis," ütles Duke.

"Pagan võtaks, see ei ole hea uudislugu. See on "inimesed-on-suremas" lugu. See on "elu-või-surma" lugu," kommenteeris Cruz CNN-ile.

The Mayor of San Juan, who was very complimentary only a few days ago, has now been told by the Democrats that you must be nasty to Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

...Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

...want everything to be done for them when it should be a community effort. 10,000 Federal workers now on Island doing a fantastic job. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017