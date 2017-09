Toetuse abil saavad kodudes korda kuni 800 küttekollet

Laupa külas Hansumardi talus oli katki läinud eestiaegne pliidirõngas, kuid suuremat häda korstnapühkija sealt ei leidnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle majapidamise küttekolded on tehtud 1937. aastal ja paratamatult hakkavad need remonti vajama.

Korstnapühkija Ivo Norak ütles, et linnas on küttekolded enamasti paremas seisukorras kui maal.

"Kõige levinumad vead on lagunenud kortsnapitsid, kus on juba kivid lahti, seinad ei anna 12 sentimeetrit välja, kivi on kulunud, siis on pliidil samotid lagunenud ja lahti tulnud," kirjeldas ta.

Üle-euroopalise uuringu andmetel on 23 protsendil Eesti eluruumidest küttekolded korrast ära. Korstnapühkija Ivo Norak ütles, et ettekirjutusi võib ju korrast ära küttekolde kohta teha, kuid paljudel juhtudel pole inimestel selleks lihtsalt raha.

Projekt, kuhu panustavad nii riik kui ka kohalikud omavalitsused, annab võimaluse teha korda kuni 800 küttekollet.

Siseminister Andres Anvelt ütles, et tänaseks kogutud andmed näitavad, et eriti kehvas olukorras on 500 küttekollet.

Statistika näitab, et möödunud aastal põles 787 kodu, tules hukkus 39 inimest ning enamik just oma kodus. Tulekahjudes sai vigastada 107 inimest.

Anvelt tõdes, et need arvud on veidi väiksemad kui varasematel aastatel.

"Selleks, et seda veel väiksemaks saada ja jõuda Põhjamaade tasemele, tuleb investeerida nendesse kodudesse ja nendesse inimestesse, kelle toimetulekuolukord ei luba ise kaminaid korda teha," rääkis minister.

Need kodud, kuhu minnakse appi küttekoldeid korda tegema, valivad koostöös omavalitsus ja päästeamet. Päästeamet töötab välja ka projekti tehnilised tingimused.

"Kui me praegu hakame välja töötama täpseid tingimusi, siis me ei välista ka näiteks elektrisüsteeme, mis on seotud kütmisega. Ka need on väga räbalas olukorras Eestis," ütles Anvelt.

Projekt "Kodud tuleohutus" algab 1. jaanuarist 2018.