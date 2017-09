Populismist üle saada on keeruline, iseäranis veel siis, kui poliitikud ja ajakirjandus toodavad seda järjest juurde. Vaja on mõistust ja seega ka paremat haridust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui haridus lisab analüüsioskusi, siis kuskil on ikka piir, millest suuremat infohulka pole võimalik selgeks mõelda. Populism on mugav lahendus poliitikuile, kes ei tea lahendusi, ja rahvale, kel pole aega põhjalikult mõelda.

"Populism jääb meie poliitilise süsteemi osaks mitme põlvkonna jaoks. Ühiskonna muutumine võtab aega," ütles Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Populismi mõju olulistele ja pika mõjuga arengutele on juba tunda - näiteks Brexit, aga ka migratsiooniprobleemid. Läti ekspresident Vaira Vīķe-Freiberga lisab nimekirja ka vaesuse ja olukorra, kus oma eluga kimpus olevate inimestega on kergem manipuleerida.

"Meie riik on väga noor. Mulle tundub, et need jõud, kellele meie iseseisvus ja riiklus just väga meeltmööda pole, kasutavad väga tundlikku stiili, millega mängida. Nii vähendavad nad meie usku oma riigi väärtustesse ja tähendusse, meie iseseisvuse väärtusse ja tähendusse, meie riigi sümbolite väärtusse. Otsekui saeks oksa aeglaselt, aeglaselt, aeglaselt...," rääkis Vīķe-Freiberga.

"Kindlasti uus meediakeskkond - digitalmeedia ja sotsiaalmeediumid -, teisest küljest ka poliitilise maastiku enda polariseerumine. Keskpõrand muutub ka poliitikas järjest kitsamaks ja järjest enam toob poliitilist edu see, kui poliitikud toetuvadki mitte peavoolule, vaid äärmustele," ütles välisminister Sven Mikser.

Läti näitel uppus poliitilisse vahtu president Raimonds Vējonise idee anda mittekodanike lastele sünnijärgselt Läti kodakondsus.