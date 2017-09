Parvlaev Hiiumaa tegi Väinamerel viimase liinireisi

Parvlaev Hiiumaa väljus oma viimasele liinireisile laupäeva varahommikul Heltermaa sadamast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mandrile sõitnud inimesed ütlesid, et neil on kahju, et hea laev ära läheb.

"Parvlaev Hiiumaa on hästi mugav ja sümpaatne laev reisija jaoks. Mulle ta väga meeldib," ütles Kairi.

"See on hubane ja mõnus on olla siin peal. Ja kui see merel sõidab, näeb see rohkem laev välja kui uued," arvas Harry.

Laeva viimase reisi ajal oli Väinameri mattunud paksu udukihi alla. Hiiumaa kapten Andrus Saat, kes oli ka 2011. aastal valminud laeva ehitamise juures, tsiteeris alusest rääkides aga ühte oma endist kolleegi.

"See laev tekitab sõltuvust ehk sa elad selle laevaga nii kokku, et ta ongi sinu organism nii, et teeb täpselt seda, mis sa tahad," ütles Saat.

Ka kaptenil on kahju, et Väinamere keerulistes oludes end tõestanud laev nüüd suursaarte ja mandri liinidelt ära läheb.

"Just paar päeva tagasi ma kuulsin uudistes, et praegune operaator Tallinna Sadam otsib võimalusi viienda, suurema laeva toomiseks siia liinile, aga laev on ju olemas. Mehed, võtke, tehke," ütles Saat.

Hiiumaa aastane rendileping maksis TS Laevade jaoks ligi 6,4 miljonit eurot. Lepingut ei pikendata, sest ettevõte otsib omale lisalaeva alles järgmiseks tipphooajaks.

"See hetk tekib kevadel, kui oleks lisalaeva tarvis. Hetkel, vaadates talvekuid, siis lisavõimsust meil vaja ei ole," kinnitas TS Laevad juht Jaak Kaabel.