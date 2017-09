Pühapäev on kuiv, sooja on kuni 13 kraadi

Pühapäeval on ilm peamiselt pilves, kuid kuiv.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, kohati on udu ja võib sadada uduvihma. Ida- ja kagutuul puhub 1 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi, maapinnal võib temperatuur kohati langeda aga 0 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikulgi on ilm pilves selgimistega ja kohati udune. Puhub nõrk idakaare tuul ja sooja on 3 kraadist 11-ni.

Ka päeval on pilves selgimistega ilm, kohati on udu ja võib uduvihma sadada. Puhub kagutuul 2 kuni 8, õhtul saartel kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Esmaspäeval on sooja endiselt 10 kraadi juures, kuid kagutuul tugevneb 20 meetrini sekundis ning paiguti võib ka veidi vihma sadada.

Teisipäeval levivad vihmapilved aga juba üle Eesti, tuul on tugev ja sooja on keskmiselt 8 kraadi.

Sarnane on ilm tõenäoliselt ka järgnevatel päevadel.