Video: Air France'i lennuk tegi mootoririkke tõttu Kanadas hädamaandumise

Lennul AF66 oli 520 reisijat, vahendas Mirror, Reuters jt.

Üks reisijatest filmis katkist mootorist lennukiaknast.

Reisijad rääkisid, et kõik tundus normaalne, kuni nad kuulsid valju mütsatust ja tundsid tugevat võnkumist. Seejärel andis piloot appikutsesignaali.

Lend suunati ohu tõttu ümber Kanadasse Goose Bay lennujaama, kus lennuk tegi hädamaandumise.

Air France kinnitas, et ühel lennuki neljast mootorist on tõsine kahjustus.

BREAKING Air France #AF66 A380 just diverted to Goose Bay (YYR) due to disintegrated engine #4 cowling https://t.co/GpCbuwKkh4 — AIRLIVE (@airlivenet) September 30, 2017

I think the engine has seen better days. pic.twitter.com/tAcBE1t0rc — Daniel McNeely (@DanMcneely) September 30, 2017