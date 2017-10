Märulipolitsei saabudes puhkesid jaoskonna juures kähmlused.

Kilpidega märulipolitseinikud purustasid haamriga valimisjaoskonna ukseklaasi ja tungisid jaoskonna ruumidesse Sant Julia de Ramise spordikeskuses. Televisioon näitas, kuidas politseinikud ajasid spordikeskuse juurde kogunenud rahvast kumminuiadega laiali. Teateid vigastatutest esialgu ei ole.

Puigdemont pidi Sant Julia de Ramise spordikeskuses hääle andma kell 9.30 kohaliku aja järgi.

Hispaania siseministeeriumi teatel on politseijõud saadetud ka teistesse Kataloonia linnadesse. Politsei on konfiskeerinud valimiskaste ja hääletussedeleid, teatas ministeerium Twitteris, avaldades fotod Barcelonas konfiskeeritud valimiskastidest ja sedelitest.

Välisagentuurid teatasid keskpäeval, et Hispaania politsei kasutas Barcelona valimisjaoskonna juures protestijate vastu kummikuule, mitu inimest sai haavata.

Märulipolitsei kasutas kummikuule protestijate vastu, kes üritasid takistada politseiautodel Rius i Taule koolis asuva jaoskonna juurest konfiskeeritud valimiskastidega lahkuda. Kataloonia iseseisvusreferendumi ajal on politsei vägivallas valijate ja meeleavaldajate vastu saanud viga 38 inimest, teatas päästeamet.

Kataloonia valitsus: suudame referendumi läbi viia

Kataloonia valitsus teatas pühapäeval, et suudab Madridi vastumeetmetest hoolimata iseseisvusreferendumi läbi viia.

"Valitsus on täna seisukohal, et me suudame enesemääramisreferendumi läbi viia - mitte päris nii nagu soovisime, kuid sellel on demokraatlikud garantiid," ütles Kataloonia valitsuse esindaja Jordi Turull pressikonverentsil.

Kataloonia ametiisikute sõnul võivad valijad anda hääle ükskõik millises valimisjaoskonnas, mitte kindlaks määratud hääletuspunktis, kuna paljud neist on politsei poolt suletud.

Turull ütles ajakirjanikele, et viimasel minutil otsustatud uus süsteem võimaldab kõigil 5,3 miljonil valijal oma hääl anda ja väldib kordushääletamist.

Turull lisas, et valijad võivad vajadusel anda hääle kodus trükitud valimissedelitel. Kataloonia võimud on trükkinud ka uusi valimissedeleid pärast seda, kui politsei konfiskeeris viis miljonit sedelit.

Valimistel on vaatlejateks "rühm teadlasi ja professionaale," ütles Turull pressikonverentsil. Regionaalparlamendi poolt ametisse nimetatud valimiskomisjon saadeti nädala algul laiali, et vältida põhiseaduskohtu määratud suurt trahvi.

Hispaania keskvalitsus peab referendumit ebaseaduslikuks, Hispaania põhiseaduskohus peatas selle läbiviimise.

Kataloonia liider: me ei loobu oma õigustest

Kataloonia regionaalliider Carles Puigdemont kinnitas laupäeval AFP-le, et katalaanid ei loobu oma õigustest ning iseseisvusreferendum korraldatakse pühapäeval hoolimata Hispaania keskvalitsuse vastuseisust.

"Me ei lähe koju," ütles ta ja lisas, et regionaalvalitsusel "on kõik paigas", et rahvahääletusel "kulgeks kõik normaalselt".

Kataloonia liidri sõnul on vaja otsida konfliktile lahendust vahendamise kaudu.

"Kui jah võidab, kui ei võidab - iga stsenaariumi korral peab olema vahendamine, kuna asjad ei toimi," ütles Puigdemont AFP-le.

Ta kutsus katalaane säilitama "rahumeelsust".

Madrid on seisukohal, et Kataloonia iseseisvushääletus on ebaseaduslik.

Puigdemont ei kutsunud ühtegi konkreetset isikut, organisatsiooni või riiki vahendajaks, kuid andis mõista, et see võiks olla Euroopa Liit.

"Ma arvan, et alates praegusest oleks loogiline, et Euroopa Liit jälgiks aktiivselt (olukorda) ja huvituks aktiivselt," sõnas ta.

Ta kordas üleskutset Hispaania valitsusele pidada läbirääkimisi seadusliku ja siduva referendumi korraldamiseks ning lubas kogu rahvahääletuse ära jätta, kui Madrid nõustub. Seda aga ilmselt ei juhtu.

Kataloonia iseseisvusreferendumi tehnoloogiataristu hääletamiseks ja häälte lugemiseks on lammutatud, mistõttu on rahvahääletuse läbiviimine "absoluutselt võimatu", ütles Hispaania keskvalitsuse kõrgeim esindaja Kataloonias Enric Millo varem päeval.

Millo ütles, et tsiviilkaardi agendid otsisid laupäeval kohtuniku korraldusel läbi Kataloonia regionaalse tehnoloogia- ja sidekeskuse CTTI peakorteri ning muutsid kasutuskõlbmatuks tarkvara, mis oli mõeldud rohkem kui 2300 valimisjaoskonna ühendamiseks ja tulemuste jagamiseks, samuti interneti teel hääletamiseks.

Ta välistas võimaluse, et suudetaks korraldada "efektiivne referendum õiguslike tagatiste ja siduvusega viisil, mida Kataloonia regionaalvalitsus oli lubanud".

Tuhanded inimesed avaldasid laupäeval Madridi kesklinnas protesti Kataloonia pühapäevase iseseisvusreferendumi vastu.

Hispaania ühtsuse toetajad kogunesid Cibelesi väljakule, skandeerides "Viva España!" ja "Puigdemont vangi!".

Politsei sulges laupäeval Kataloonias 1300 valimisjaoskonna ümbruse osana Hispaania keskvalitsuse sammudest takistamaks pühapäevale kavandatud iseseisvusreferendumi läbiviimist, teatas Madridi esindaja.

"Mossos d'Esquadra on sulgenud 2315 valimisjaoskonnast 1300 ümbruse," ütles keskvalitsuse esindaja Kataloonias Enric Millo, viidates Kataloonia politseijõududele.

Ta lisas, et 163 valimisjaoskonnas viibisid rahumeelselt inimesed, kellel lubatakse lahkuda, kuid ühtegi inimest jaoskondadesse ei lasta.

