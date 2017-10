Ajakirjanikud ERR-i raadiosaadetes: kooseluseaduse hääletus on otsustav

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse esimesele lugemisele. Parlament hakkab seaduse tühistamist arutama 12. oktoobril.

Samost märkis, et kindalt on tühistamise poolt EKRE ja selle vastu sotsiaaldemokraadid, kes omakorda esitavad sõnumi Isamaa ja Res Publica Liidule. "Kui vaadata kõiki fakte, siis küsimus on valitsuse püsimises," tähendas Samost.

"Küsimus on selles, et kui palju saadikutest üldse julgeb saali jääda," lausus Ruussaar.

Lobjakas ütles, et huvitav saab olema, kuidas käitub Reformierakond. "Turmtuli lahti," ennustas Lobjakas hääletusele järgnevat olukorda.

Andrus Karnau nentis, et kooseluseaduse ümber toimuv on kurb. "Rühm inimesi tahab, et riik nende suhteid reguleeriks. On poliitikuid, kes arvavad, et poolt või vastuhääletamine toob hääli, ei arvesta, et luust ja lihast inimesed, kelle jaoks see oluline."

