Trumpi hinnangul raiskab Tillerson Põhja-Koreaga kontakti otsides aega

"Ma ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele välisministrile, et ta raiskab oma aega, kui üritab Väikese Raketimehega läbi rääkida," kirjutas USA riigipea Twitteris. "Säästa oma energiat, Rex, me teeme seda, mis tuleb teha!"

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

Trump tegi sellise avalduse vaid päeva pärast seda, kui Hiinas visiidil olnud Tillerson teatas, et Washingtonil on õnnestunud seada sisse kontakt Pyongyangiga uurimaks, kas sealne režiim on valmis alustama kõnelusi tuumaprogrammi teemal.

USA välisministeeriumi hinnangul ei soovi Põhja-Korea dialoogi

USA välisministeerium teatas laupäeval, et kuigi kommunikatsioonikanalid Põhja-Koreaga on avatud, siis pole Pyongyang näidanud üles mingit huvi pidada kõnelusi tuumarelvadest loobumise osas.

"Hoolimata kinnitustest, et Ühendriigid pole huvitatud praeguse režiimi väljavahetamisest pole Põhja-Korea võimuesindajad näidanud vähimatki huvi kõneluste vastu tuumarelvadest loobumiseks," ütles välisministeeriumi eestkõneleja Heather Nauert.

USA välisminister Rex Tillerson saabus laupäeval Pekingisse arutama võimalusi Põhja-Korea tuumaambitsioonide ohjeldamist ja valmistama ette president Donald Trumpi eelseisvat Hiina-visiiti.

Tillerson kohtub Pekingis president Xi Jinpingi ja välisminister Wang Yi. Trump sõidab Hiinasse visiidile novembris.

Hiina ja USA suhted näivad paranevat pärast kuudepikkusi pingeid seoses Põhja-Korea tuumaprovokatsioonidega.

Washington Post aga kirjutas hiljuti, et Pyongyang otsib tasakesi kontakte vabariiklastest analüütikutega, et saada aru, mida Trumpi sõnumid õigupoolest tähendavad.