Kataloonia iseseisvusreferendumil on politseinike jõuvõtete tõttu saanud tõsisemalt vigastada sadakond inimest, kellest mõne seisund on raske. Hispaania siseministeeriumi teatel on aga kokkupõrkeis saanud viga ka 11 politseinikku. Hispaania valitsuse hinnangul on referendum seadusevastane ning ülemkohus on andnud korralduse hääletus peatada.