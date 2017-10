Välisministeerium: Eesti toetab Hispaania territoriaalset terviklikkust

"Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," kinnitas välisministeerium ERR-ile saadetud kommentaaris.

"Oluline on, et kõik siseriiklikud küsimused lahendatakse kooskõlas Hispaania seadustega. Hispaania peab demokraatliku õigusriigina loomulikult tagama oma seaduste täitmise," seisis teates.

"Loodame aga, et täna vallandunud pinged ei jää kestma ning edaspidi liigutakse dialoogi ja vastastikuse mõistmise suunas," lisas välisministeerium.

Hispaania valitsus nõuab Kataloonialt referendumi ära jätmist, sest peab seda seadusvastaseks. Ülemkohus andis varem korralduse hääletus peatada ning võimud lubasid, et politsei asub referendumi alates kohtu otsust jõustama.

Pühapäeva hommikul alanud hääletuse eel kogunesid sajad inimesed hääletuspunktidesse, et politseinikud ei saaks neisse siseneda ning konfiskeerida hääletuskaste ja -sedeleid.

Uudisteagentuuride ja pealtnägijate sõnul lasi Hispaania politsei kohati kokkupõrgetes käiku kummikuulid ja -nuiad, meeleavaldajad aga loopisid neid kivide ja muu kättejuhtuvaga.

Kataloonia tervishoiuamet teatas, et pühapäevase iseseisvusreferendumi ajal on politsei ja meeleavaldajate kokkupõrgetes saanud seni kinnitatud andmeil viga 92 inimest.

Barcelona meer Ada Colau ütles enne tervishoiuameti viimast teadet, et kokkupõrgetes vigastatuid on üle 460. Sarnase võrdsustava seisukoha võttis ka Kataloonia valitsuse pressiesindaja Jordi Turull, kui ütles pühapäeva pärastlõunal, et vigastatuid on 337. Tervishoiuamet ütles pisut pärast Turulli avaldust, et haiglasse tuli või toodi 337 inimest, kellest vigastatuid oli ameti sõnul kinnitatud andmeil 91.

Hispaania siseministeeriumi sõnul on kokkupõrgetes meeleavaldajatega viga saanud 12 politseinikku.