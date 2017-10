AK Tallinnas: kätte on jõudnud valimiskampaania tipphetked

Kahe nädala pärast on kohalike omavalitsuste volikogude valimised, mille eelhääletus algab juba eeloleval nädalal. Kandidaatidel on praegu kõige töörohkemad päevad ning kätte on jõudnud kampaania tipphetked. Tallinnas püüdsid erakonnad ja valimisliidud pühapäeval üksteise võidu valijate tähelepanu.

Keskerakondlased plaanivad koputada "igale uksele". Rohelistes telkides jagatakse meeneid ja buklette, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on kindlasti veel tulemas üllatusi, aga las need jäävad üllatusteks," Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas.

Reformierakonna ja Keskerakonna telgid on linnas mitmel pool naabrid. Reformierakondlased räägivad pealinna võimu vahetumisest ja kritiseerivad keskerakondlasi erineva info eest, mida antakse eestlastele ja venelastele.

"Selline muukeelsete isoleerimine kahjuks kuidagi integratsioonile kaasa ei aita ja see lõhestab ühiskonda," sõnas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

"Mina küll ei tea, et me räägiks erinevat juttu. Oma arust ühte sama juttu ikka kogu aeg," ütles Taavi Aas vastu.

Edgar Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna kandidaadid selgitavad oma valimistelgi juures mille poolest nad Keskerakonnast erinevad.

"Ja pöörata nende tähelepanu sellele, et Edgar enam ei kandideeri Keskerakonna nimekirjas," nentis Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna kandidaat Maaris Laine.

IRL-i telgi juures Nõmmel jagasid valimisreklaami ja šokolaadi korraga koguni kaks ministrit - keskkonna- ja justiitsminister. Urmas Reinsalu ütles, et rahvas arutab kandidaatidega linnaasju ja ministrilt küsitakse ka nõu.

"Küsivad küll. Õigusabi küsivad. Väga selgelt on erinevad konkreetsed probleemid," tunnistas Reinsalu.

Valimisliit Vaba Tallinna kodanik jätab oma kandidaatidele vabad käed. Suurt kampaaniat valimisliit ei tee.

"Ja olenemata, kas on valimised või ei, me hoiame ikka parteidel silma peal," lausus valimisliidu Vaba Tallinna kodanik kandidaat Age Minka.

Sotsiaaldemokraadid käivad naabertelkides külas ning kaasa on toodud ka näitlikud vahendid. Kõik kandidaadid teavad, et valijate lemmikmeeneks on pastakad. Anto Liivatil on meeneks pakkuda aga linnutoitu.

"Naljaga pooleks, igal tõsiselt võetaval poliitikul peab ju mingisugune valimisnänn olema," nentis Liivat.

EKRE linnapeakandidaat Martin Helme tõdes, et inimesed on sõbralikud ja kampaaniatega harjunud. Kandidaatide päevad lähevad aina pikemaks.

"No vaim oli valmis pandud - selles mõttes nii ta käibki, aga mahv on kõva, jah," märkis Helme.

Kohalike volikogude valimiste eelhääletus algab neljapäeval.