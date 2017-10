Julgeolekuoperatsiooni juhtimiseks tuleb kokku staap, nii oli see aastal 2007, kui Tõnismäelt viidi ära pronkssõdur, nii oli see Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama visiidi ajal ja nii oli see ka sel nädalal, kui Eestis oli Euroopa riigijuhid. Aga nii oli see ka 14. ja 15. juunil, kui üks võimalik must stsenaarium kõigi kolme Balti riigi eriüksuste ja kiirreageerijate kaasabil läbi mängiti. Ehk siis olukord, kui diplomaatia, luure ning kõik kokkulepped on alt vedanud.

"Kui me tänast Euroopat vaatame, siis piirid on lahti, liikumine käib ja me saame öelda, et meie peame valmis olema. Küsimus ei ole selles, kas see juhtub, meie peame olema valmis, et millal juhtub," nentis politsei- ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juht Marti Magnus.

"Ega meil ei ole vaja väga kaugelt neid situatsioone otsida, läheme 10 aastat tagasi ja me ju nägime, mis meil 2007. aastal siin Tallinna tänavatel toimus. Kui on suuremad massid ja suuremad korratused tänavatel toimumas, siis ilmselgelt on meil vaja lisajõudu ja kui tookord võeti materjaaltehnilist baasi, siis täna me oleme edasi arenenud ja oleme teinud ühistreeninguid, kuni siis sinnamaani välja, et oleme valmis täna reaalselt kaasama partnerriikide võitlejaid," jätkas ta.

Eesti politsei eriüksuse K-komando juht Hannes Perk rääkis, et need eriüksused, keda uudislõigus õppusel näha sai - Aras, Omega ja K-komando - on Atlase liikmed. "Atlas on siis Euroopa eriüksuste koostöövõrgustik ja Atlasel on siis selline, me nimetame Atlase otsuseks, see on üks kompromissidest otsus, kuidas me üksteist aitame ja selle aitamise protseduure me siis tegelikult ka harjutasime."

Euroopa eriüksused on asutatud kõik valdavalt pärast Müncheni 1972. aasta olümpiamänge, kui Palestiina terroristide rühmitus Must September võttis pantvangi 11 Iisraeli sportlast ja tappis nad. Vaid Balti riikide eriüksused on paarkümmend aastat nooremad, K-Komando ja Aras loodi pärast taasiseseisvumist aastal 1991, Omega 1992. aastal. Nende ellu kutsumise põhjus annab aimu nende tegevusest, nad on ja jäävad alati tundmatuks ning kaamera ette tuleb alati ainult üks mees - üksuse juht ning sedagi üliharva, mõnel juhul nägu ja nime avaldamata.

"Peaasjalikult oli see ju ettevalmistustöö, et juhul kui meil Euroopa Liidu eesistumise aegselt riskid kuidagi muutuvad või ohuhinnangud muutuvad ja meil tuleb olla valmis, et nüüd või mõned tunnid hiljem välisüksused kohale kutsuda, siis, et kõikvõimalikud logistilised probleemid oleksid olemata," kommenteeris Marti Magnus ühisõppust.

Eesmärk oli teada saada, kuidas kogu välisüksuste kaasamise logistika maandub meie politsei juhtimisstruktuuri olukorras, kus siseriiklikult on politsei hõivatud

eriülesande täitmisega ehk sel korral eesistumise turvamisega. Täna saab õnneks öelda, et saadi hakkama ja seda oma jõududega, ARAS ja OMEGA jäid koju.